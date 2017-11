Baraja de cesarenses que aspiran a la Cámara por Cambio Radical

En la lista ya se encuentran tres personas inscritas y sólo queda un cupo por definir. La colectividad trabaja en las estrategias que la lleven a lograr las curules en el Congreso.

El partido Cambio Radical tiene casi definidos sus candidatos en la lista para la Cámara de Representantes del departamento del Cesar.

Esta será encabezada por el actual congresista Eloy Quintero Romero, quien ha venido haciendo su trabajo visitando las poblaciones del departamento, y de la mano con los amigos y alcaldes cercanos. ‘Chichí’ aspira repetir curul y por eso asegura que está “montando” todo para lograrlo.

Igualmente, se conoció que de esta lista también harán parte el exalcalde de Manaure, Juan Carlos Araújo, y exalcalde de Tamalameque, Boris Pisciotti González. De esta manera son tres las personas inscritas ante el partido y de ser aceptadas quedaría un cupo, que según Quintero Romero, será para un aspirante del sur del Cesar.

Pero mucho se ha dicho en torno a los aspirantes a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. Se dijo que el excandidato a la Alcaldía de Valledupar, Jaime González, también tenía aspiraciones, apoyado por el director nacional de la colectividad, Jorge Enrique Vélez. Además, se rumoró que el hijo del excogresista Pedro Muvdi, Fawzi Muvdi, también quería llegar a dicho partido, pero esto no ha sido confirmado.

“Me dijeron que Muvdi está haciendo la diligencia, y yo mismo le pregunté a ‘Gabi’, pero me dicen que Pedro no ha hablado con nadie aún. Sin embargo, yo no tengo reparo en eso. Es un joven con aspiraciones que le podría hacer mucho bien al partido”, expresó Quintero.

Por último, aseguró que en Cambio Radical ya está el panorama claro porque su líder natural, Germán Vargas Lleras, ordenó cerrar las listas, pero dijo que si hay un cupo él lo puede ceder, siempre y cuando haya compromiso con el partido.

Para ensamblar la lista de Cámara de Representantes de Cambio Radical solo falta un aspirante. Sus hojas de vidas serán estudiadas para poder ser avaladas.

Andreina Bandera / EL PILÓN

Andreina.bandera@elpilon.com.co