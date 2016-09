Balance positivo dejó torneo de ajedrez en Valledupar

El certamen se desarrolló en el colegio Gimnasio de Norte

Los ganadores del Campeonato Departamental de Ajedrez recibieron la premiación por parte de la Secretaría de Deportes del Cesar y de la liga de esta disciplina.

En total fueron 44 jugadores los que participaron en el evento deportivo desarrollado del 26 al 28 de agosto en las instalaciones del colegio Gimnasio del Norte, en Valledupar, El torneo en las categorías infantil, juvenil y abierta fue clásico a cinco rondas con un ritmo de una hora más 30 segundos de incremento por jugada para cada competidor.

La presidenta de la Liga de Ajedrez del Cesar, Estefany Nieves, también se mostró agradecida con los padres de familia que asistieron a la premiación con sus hijos.

“Estamos complacidos de ver la buena asistencia a la clausura del evento, fueron premiados desde el primero al cuarto lugar y la campeona femenina de cada categoría, esperamos que el próximo año la participación se duplique”, manifestó.

Otro evento para los amantes de esta disciplina es la Octava Copa Cesar de Ajedrez, que se realiza del 30 de septiembre al 2 de octubre en Valledupar.

Puntos de vista

Armando Vélez.

“Fue un gran logro para mí haber participado, es mi primera participación y estoy feliz de haber ocupado el primer puesto. Ahora me concentraré en tomar esto para el futuro”.

Jorge Aroca.

“El camino fue duro, el profesor Nuremberg me invitó y aprendí. Esta vez la competencia fue más dura pero pude. Antes pensaba que era un juego para matar el tiempo, pero luego me di cuenta que era importante y me dediqué a él, ahora pienso darle mayor dedicación. Invito a los niños a que lo practiquen”.

Ganadores

Categoría infantil

1. Jorge Aroca Diazgranados (Campeón).

2. Dickson Andrés Trujillo Torres

3. José Julián Quintero Aldana

4. Alejandro Arango Álvarez

Mejor Femenino del Torneo

1. Marianne Echeverria Osorio

Categoría Juvenil

Con un total de 13 participantes. Se premió al campeón de la categoría:

1. Armando Andrés Vélez Zequeira

Categoría Abierta

1. Jorge Luis Castañeda Arregocés (Campeón Departamental Mayores Año 2016)

2. Geiner Jose Andrade Truyol

3. Hassid Larrada Roa

4. Edwin De La Rosa Garay

Mejor Femenino

1. Ana Isabel Bracho Mendoza