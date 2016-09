Aviva conmemorará el mes del patrimonio en Valledupar

Con diversas actividades celebrarán el Mes del Patrimonio Cultural en Valledupar. Joaquín Ramírez/EL PILÓN

Con el ánimo de que los habitantes de Valledupar se apropien de la riqueza patrimonial (tanto material como inmaterial) de la región, la Fundación Aviva celebrará el Mes del Patrimonio Cultural.

“El patrimonio está considerado como toda esa herencia de nuestros antepasados que se trasmite a las generaciones presentes y futuras, se divide en patrimonio material e inmaterial. El primero es el que se puede tocar y ver, allí están incluidos edificaciones, parques, manuscritos, entre otros elementos; el segundo son las cosas que no se pueden ver pero que se practican como celebraciones, tradiciones, costumbres y saberes”, explicó la integrante del Consejo Directivo de la Fundación Aviva, Alba Luz Luque.

Además explicó la gestora cultural que todas las personas tienen el deber de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural para las generaciones futuras.

“El patrimonio es la mayor riqueza que puede tener un pueblo porque nos da identidad. Si uno no tiene identidad no tiene raíz, si no se sabe de dónde viene tampoco se sabrá para dónde va. La identidad cultural de un pueblo es lo que le dará la seguridad, lo cual es importante sobre todo en este mundo globalizado donde todos se parecen. Esa identidad regional es lo que le da el afianzamiento de los pueblos”, acotó.

Programación

8 septiembre: Lanzamiento del App ‘Guía Valledupar’ creada por el ingeniero Andrés Hernández y el licenciado Pedro Durán, miembros de la Fundación Aviva. Lugar: Cámara de Comercio, salón ‘Afranio Restrepo’. Hora: 8:00 a. m. -11:00 a. m.

Exposición de arte contemporáneo, con las obras de los artistas invitados: Ángel Almendrales, de Santa Marta, Magdalena; Rafael Barón Herazo, de Sahagún, Córdoba; Juan Francisco Cantillo, de Barranquilla, Atlántico; Jorge Luis Serrano, de Valledupar, Cesar. El curador será el maestro José Luis Molina. Lugar: Gases del Caribe. Hora: 6:30 p. m. a 9:00 p. m.

11 septiembre: Día Nacional Del Patrimonio, que será conmemorada con una misa-concierto en la Catedral del Rosario. Hora: 6:00 p. m.

15 septiembre: Foro Patrimonial Ciudad y Región. Edgar Rey Sinning, ‘Carnaval Rural y Ribereño en el Bajo Magdalena’; Ernesto Cadena, ‘El Microsistema Urbano Regional’; Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa, ‘Universidad, Cultura y Región’; Abel José Carreño Montenegro, ‘Descripción del Capital Social y la Competitividad Empresarial en la Minería de Materiales de Construcción de Valencia de Jesús’; Hernán Maestre, ‘Ciudad Economía Ambiental’. Lugar: Sala Múltiple del Banco de la República, desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

21 septiembre: Impacto Social del Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Valledupar, PEMP. Lugar: Auditorio de la Fundación Universitaria del Área Andina ‘Pablo Oliveros Marmolejo’. Hora: de 2:00 p. m. – 5.00 p. m.

24 septiembre: Los abuelos pintan el Patrimonio. Lugar: Corregimiento Valencia de Jesús, plazoleta de la Iglesia Hora: 9.00 a. m. – 11.30 a.m.

27 septiembre: Día Internacional del Turismo ‘Cuentos Vallenatos’. Lugar: Patio Leandro Díaz de la Cámara de Comercio. Hora: 7:00 p. m. a 10:00 p. m.

28 septiembre: Concierto Internacional de Instrumentos de Cuerdas. Lugar: Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, auditorio Consuelo Araújo Noguera. Hora: 6:30 p. m.

Este año la Fundación Aviva busca rescatar la tradición oral de la región, al considerar que está en peligro de perderse, por lo que existe la urgente necesidad de salvaguárdala.

Por Annelisse Barriga