Aumentan casos de paperas en el Cesar

En lo corrido de 2017, el Instituto Nacional de Salud (INS) identificó un incremento en el número de casos de paperas o parotiditis, llegando a un acumulado de casos a la fecha de 12.075 personas afectadas, de las cuales requirieron hospitalización el 3,2 %, cifra superior a lo captado en todo el año 2016 cuando se notificaron un total de 10.383 casos.

El incremento de casos se presenta en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Risaralda, Santa Marta y Sucre, donde el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y las autoridades locales de 19 departamentos investigan esta situación.

En 1996, Colombia incluyó en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) la vacuna contra el sarampión, la rubéola y las paperas, conocida también como triple viral. Para el año de introducción la cobertura alcanzada fue 76,8% llegando a su máximo porcentaje en el año 2005, cuando se logró el 93,2%; la cobertura alcanzada en el año 2016 fue del 92,4%.

En general y a través del trabajo articulado con los actores locales tales como alcaldías, secretarias de salud, entidades promotoras de salud (EPS), entre otras instituciones de orden nacional, departamental, distrital y municipal, se han mantenido coberturas de vacunación por encima del 85% y se han desarrollado estrategias y tácticas que propendan por garantizar la búsqueda de la población susceptible para poner al día las vacunas.

La vacunación con triple viral incluye la administración de dos dosis, aplicadas a los 12 meses y 5 años de edad. Su impacto ha sido positivo, dado que a través del tiempo, se evidencia una disminución de casos de parotiditis en la población menor de 6 años, siendo este uno de los grupos donde se presenta esta enfermedad con mayor frecuencia.

Actualmente, y de acuerdo a la notificación del INS, otro de los grupos de población que presenta un aumento de casos de paperas corresponde a las personas de 20 a 29 años concentrada en centros penitenciarios y carcelarios, e integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior y la situación identificada en lo corrido del presente año, las autoridades sanitarias han intensificado la vigilancia en salud pública de esta enfermedad y hacen un llamado a la población en general a participar de las acciones de prevención lideradas por el Ministerio de Salud y Protección Social a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de cada uno de los departamentos, distritos y municipios país.

Así mismo, invitan a asistir a los puntos de vacunación de los territorios para iniciar, continuar y terminar esquemas de todas las vacunas incluidas en el esquema nacional de vacunación.

Los padres deben verificar que sus hijos menores de 5 años de edad, cuenten con un esquema completo de vacunación, que incluya dos dosis de triple viral, una dosis a los 12 meses con un refuerzo a los 5 años de edad.

Es importante que conserven en buen estado el carné de vacunación de sus hijos para continuar sus esquemas y como parte integral de la historia de salud del niño o niña, por lo cual es necesario llevarlo siempre a las citas médicas, controles de crecimiento y desarrollo y otras consultas; también podría ser requerido como parte del proceso de inscripción al año escolar en colegios y jardines.

¿Qué es la parotiditis?

La parotiditis es una enfermedad contagiosa causada por un virus que se transmite por contacto directo a través de la saliva de una persona infectada al toser, estornudar o hablar, compartir artículos con los demás como tazas o cubiertos, tocar objetos o superficies con las manos sin lavar y que luego son tocados por otras personas. En general esta enfermedad no es mortal, sus síntomas son fiebre, dolor, aumento del tamaño de las glándulas salivales principalmente de las glándulas parótidas (situadas debajo y delante de los oídos), y su contagio puede darse desde el inicio de los síntomas y hasta 5 días después del comienzo de la inflamación.

Como medidas preventivas, se recomienda aislarse cuando presente el cuadro de parotiditis, especialmente durante el periodo de contagio, usar tapabocas durante cinco días desde el comienzo de los síntomas, la persona no debe acudir al jardín, escuela o a su lugar de trabajo durante cinco días después del comienzo de la parotiditis, cubrir la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tosa o estornude y desecharlo inmediatamente, si no se tiene un pañuelo de papel, tosa o estornude en su manga o codo superior, no en sus manos, lavarse las manos a menudo con agua y jabón, evitar compartir bebidas o utensilios de comida, desinfectar frecuentemente las superficies que se manipulan con las manos tales como juguetes, pomos de puertas, mesas, mostradores, llaves del agua y los objetos que pueden contaminarse con las secreciones nasales y faríngeas. En caso de presentar síntomas no dude en acudir de manera inmediata a su institución de salud.