Audiencia pública a Emdupar

La Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar, ha mostrado con creces su incapacidad para administrarse, han acudido a todas las formulas, conjuros y estrategias posibles para hacerla autosostenible financieramente, pero el resultado es el mismo, no avanza.

Los alcaldes y gerentes que han pasado en la última década han intentado reencauzarla, pero han sido insuficientes los esfuerzos. Por eso ahora que vuelve y juega el tema de la tercerización de los servicios y regresa el fantasma de la privatización, acompañado incluso de intereses políticos, cae muy bien la propuesta de realizar una

Audiencia Pública para responder los interrogantes que giran alrededor de Emdupar.

Sabemos que es una empresa que tiene una cartera de 62 mil millones de pesos y cerca del 60 % del agua tratada no es contabilizada, que tiene más de 80 mil abonados, que el servicio de agua y alcantarillado es de regular a malo, y que urge una solución a su crisis económica.

El pasado mes de junio la Superintendencia de Servicios Públicos le entregó al gerente Armando Cuello un Plan de Gestión para mejorar las finanzas de la empresa, donde prácticamente le indicaban los pasos a seguir.

Si Emdupar no ha sido capaz de administrarse, en principio sería la tercerización una buena solución. El tema entonces es cuánto le vale a la empresa esta salida, se necesita conocer el valor, los términos del contrato, la forma de cobro, que finalmente son los ítem que inquietan en una empresa que no tiene su sistema conforme con la realidad, debido a que no hay medidores y si los hay no los leen adecuadamente, y las facturaciones por ende no son las adecuadas.

Vale la pena saber cuáles serán las obligaciones contractuales de Emdupar y cuáles las del tercero que entre a administrar los servicios y si podrán cumplirlas ambas partes, para que no ocurra después que por incumplimiento de la misma Emdupar, el remedio cueste más que la enfermedad.

Si el gerente y la Junta Directiva de Emdupar, en cabeza del alcalde Augusto Ramírez Uhía, muestran de manera transparente los términos del contrato de tercerización y las ventajas de ese modelo, entonces se le daría una voz de respaldo, de lo contrario, sería más de lo mismo: el tapen tapen.

Bienvenida la Audiencia Pública que propuso el personero municipal Alfonso Campo Martínez, los conceptos de expertos, de exgerentes, exalcaldes, de los concejales, del contralor municipal de Valledupar. A Emdupar hay que salvarla, es una empresa de todos, no de unos pocos.