Así transcurrió la semifinal en la Feria Ganadera

En tarima Saúl Lallemand digitó de manera limpia el solo en la puya.

Por la calidad de digitadores y acompañantes de los mismos no se empañó la ronda semifinal de la categoría Profesional de la versión 50 del Festival de la Leyenda Vallenata.

El público que asistió a la plaza de ferias Pedro Castro Monsalvo observó por primera ocasión a los concursantes en el Coliseo Luis Alberto Monsalvo Ramírez, pero se quejó del excesivo precio de las bebidas, alimentos y hasta sillas para detallar la competencia que congregó a 10 reyes vallenatos.

Con Omar Geles, ganador en 1989, inició la competencia a partir de las 10:07 de la mañana. El presentador William Rosado Rincones hizo el primer llamado para Geles y sus dos compañeros: Tomás Rodolfo Castilla y Harold Melo.

Así también convocó al escenario al jurado calificador, integrado por Noé Martínez, Leoncio Peralta, Rafael Mindiola, Alfonso Pérez Parodi y Calixto Mindiola.

Geles sorprendió a los asistentes con ‘Los mismos 50’, un paseo de su autoría que ya había interpretado en la segunda ronda que se efectuó en la plaza Alfonso López: “… nací en el 68 cuando ganó Durán yo tenía poquitos meses, no me pude imaginar que en el 2017 me volvía a presentar; he concursado en seis y en cuatro pude triunfar, es posible que Omar Geles este año vuelva a ganar”. Una canción en la que contaba su historia en la música vallenata y en la que también criticó: “a quienes creen que porque tengo un estilo comercial no interpreto el vallenato”. Omar no tuvo inconvenientes y de una manera limpia sacó sus cuatro aires adelante.

El grupo de acordeoneros semifinalistas siguió con Almes Granados, quien de manera particular llegó tocando y cantando el paseo, el merengue, la puya y el son de la mano con Reinaldo Ortiz y Adelmo Granados.

Así fueron pasando seguidamente Saúl Lallemand Solano, Navín López Araujo y Álvaro López Carrillo.

Cuando actuaron los primeros cinco acordeoneros, el jefe del concurso, Gustavo Pérez, advirtió sobre un receso de 10 minutos, con el fin de que el jurado tomara un aire, se hidratara y despejara la mente.

Finalizado el tiempo de descanso, a la tarima subió Wilber Mendoza Zuleta, a quien el público le recriminó su floja actuación en la segunda ronda la tarde de hoy. Sin embargo, el hijo de ‘Colacho’ Mendoza avanzó a esta ronda con puntaje perfecto para el jurado.

Cuando ya iban más de tres horas de estar sonando pitos y bajos, José María Ramos Jr. subió al escenario y llegó acompañado de una enorme barra que a través de pancartas, afiches y gritos decía: “’Chemita’ es el rey”. También hacía presencia en el recinto su padre ‘Chema’ Ramos, el décimo rey del Festival Vallenato.

Otro que mostró mucha mejoría en la feria ganadera fue el nacido en Pivijay, Magdalena, Christian Camilo Peña, con referencia a su intervención la tarde del sábado en la tarima Francisco el Hombre. Especialmente abrió su acordeón seguro en los aires de puya y merengue.

Cerraron esta decena de acordeoneros Fernando Rangel y Julián Rojas Teherán, el favorito de la plaza de ferias entre el público.

La competencia terminó pasadas las 2:00 de la tarde y después de las 4:00 la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata anunció a los cincos finalista que subirían a la tarima ‘Colacho’ Mendoza, del parque de la Leyenda Vallenata, en busca de la cuarta corona rey de reyes del Festival Vallenato.

El jurado determinó que Christian Camilo Peña, Fernando Rangel, Wilber Mendoza Zuleta, Almes Granados, Álvaro y Navín López, eran los finalistas. Fueron seis porque se presentó un empate entre Álvaro López y Fernando Rangel, con 7997 puntos ambos.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co