Así se conmemora la Semana de la Juventud en Valledupar

Los jóvenes, de 14 a 29 años, son los protagonistas en estos días cuando se conmemora la semana de esta población. Suministrada/EL PILÓN

Un abanico de actividades de carácter formativa, recreativa y deportiva se realizan en el municipio de Valledupar, en el marco de la Semana de la Juventud, que este año según los parámetros de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, tiene por eslogan: ‘Una Juventud que Construye Paz’.

El lanzamiento de esta iniciativa, que promueve la Oficina de Gestión Social Municipal, se realizó el fin de semana en la brigada de familia desarrollada en el corregimiento de Villa Germania, donde participaron integrantes de la Plataforma de Juventudes de Valledupar quienes compartieron con los jóvenes de esta localidad con talleres sobre proyecto de vida, emprendimiento y prevención de embarazo a temprana edad.

También acompañaron a los jóvenes de las barras a ver el partido del Valledupar Fútbol Club, con quienes previamente trabajaron el tema de consumo de sustancias psicoactivas y proyecto de vida. El domingo se desarrolló una jornada de senderismo al cerro de Santo Ecce Homo en articulación con el Instituto Municipal de Deporte y Recreación, Indupal, con el fin de promover hábitos y estilo de vida saludables en los muchachos, según explicó el coordinador de Juventudes de la Alcaldía de Valledupar, Antonio Salazar.

Ayer la conmemoración se trasladó al corregimiento de Mariangola, con el objeto de reunir a los jóvenes mariangoleros y líderes juveniles para empoderarlos con el lema ‘Yo amo Mariangola’. Hoy, a las 7:00 a.m., está previsto en la ciudad de Valledupar una jornada ambiental, donde los jóvenes sembraran árboles, y participarán de un juego de roles, donde los jóvenes serán alcalde por un día; y a las 3:30 p.m. en el parque Los Algarrobillos se contempla la actividad ‘Cibernautas por la vida’, que busca prevenir la autoeliminación y promover el amor por la vida.

“Una sociedad en la que los jóvenes no participan y lideran es una ciudad que no avanza. Por eso la importancia para nosotros de trabajar de la mano con ellos, llegamos a comunidades que están buscando oportunidades productivas, los estamos ayudando a que tengan un proyecto de vida, a prevenir que tomen malas decisiones. Tenemos que empoderar a los jóvenes de Valledupar que amen su tierra y trabajen por ella”, aseguró el alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía.

Agenda

-Miércoles: a las 7:00 a.m., en el corregimiento de La Mina, prevén actividades académicas y recreativas con los jóvenes kankuamos; y a las 6:00 p.m. en el Parque El Viajero de Valledupar harán un ciclo paseo denominado ‘Ruta por la vida’.

-Jueves: a las 6:30 a.m., en la plazoleta de la Gobernación, realizarán la caminata ‘Yo amo a Valledupar’.

-Viernes: a las 8:00 a.m., en la urbanización Nando Marín, está previsto la Feria de la Empleabilidad; y a las 6:00 p.m. desde la DPA hasta el parque El Viajero realizarán una carrera de cinco kilómetros.

-Sábado: de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. en el parque la Nevada prevén el ‘Rap para edificar’, que busca promover en los jóvenes el aprovechamiento del tiempo libre, prevención de consumo de sustancias psicoactiva y desarrollar en ellos sus talentos.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN