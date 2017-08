Así avanza la restitución de tierras en el Cesar

Programa de Restitución de Tierras ha entregado 200 predios de los 1300 que lleva aprobados a las víctimas del despojo.

El director de la Unidad de Restitución de Tierras para el Cesar y La Guajira, Jorge Chávez Perdomo, aseguró que en el sexto año para el estudio de casos, el programa avanza en un 75 %, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional implementó esta unidad por 10 años.

Esta unidad de justicia transicional, que tiene como objetivo reparar a las víctimas que fueron objeto de despojo de sus tierras, tiene cerca de 4.700 personas que declararon haber sido víctimas del conflicto y despojados, pero el paso a seguir era la verificación por parte de la Oficina de Restitución, confirmando hasta el momento 1.300 casos que luego de conocer que cumplen con las condiciones para ser reparados ha radicado 800 procesos ante los jueces y magistrados de restitución de tierras.

Hasta el momento, la justicia ha devuelto 200 de los 800 procesos que ya fueron verificados, cuyas entregas suman 13 mil hectáreas que, según el director, son entregadas con capacidades para un retorno sostenible, garantías de no repetición y con proyectos de parcelas productivas. De los 4.700 casos que declararon ser víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras determinó que no cumplen con las condiciones, al no ser víctimas de actores armados o por vender sin ser víctimas de presión.

El Gobierno Nacional adoptó esta figura como una iniciativa para alcanzar una paz estable y duradera que se logra reparando y sanando esos lazos que rompió el conflicto armado interno a través de la ley 1448 de 2011, que acepta el conflicto armado interno de Colombia y que ya reconocido el conflicto permitió reparar a las victimas a través de varios instrumentos.