Asamblea pide más claridad sobre futuro del canal de Panamá

La gerente del Siva, Katrizza Morelli, durante su intervención en el debate convocado por los diputados del Cesar.

Aunque la gerente del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, Siva, Katrizza Morelli Aroca, intentó dar un parte de tranquilidad con las respuestas al cuestionario de cinco preguntas formuladas por la Asamblea del Cesar, sobre las irregularidades detectadas en obras del canal de Panamá, para los diputados no fueron suficientes los argumentos de la funcionaria frente a las soluciones para este proyecto que lleva varios meses paralizado.

Durante la exposición, el ponente del debate, el diputado Alfredo Pinto Maestre, presentó en un video el estado en que se encuentra el canal, desde su inicia en la glorieta de la Terminal de Transporte, hasta su desembocadura en el río Guatapurí, donde su acceso es difícil por las pésimas condiciones de la construcción del canal de Panamá.

El contrato para la construcción del canal se desarrollaría en 16 meses, pero a la fecha van 29 meses con una prórroga y una adición presupuestal. Esta estructura está incluida en el paquete de obras para la construcción y rehabilitación de la malla vial y espacio público, renovación y optimización de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario y dentro de estas construcciones se contempló el colector de aguas lluvias para la puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar.

El proyecto para la construcción del canal era de $7.900 millones y según los cálculos de la interventoría, el colector está construido en un 69,42 %, es decir, que la contratista habría ejecutado 5.434 millones de los cuales el Siva giró $5.100 millones.

La gerente explicó que en contra del consorcio Sistema Estratégico, el Siva inició una actuación administrativa por el presunto incumplimiento y deberá responder a su cuenta y costo. “Nosotros estaremos allí para conminarlo a que así sea, so pena a que recaiga sobre él una sanción cuantiosa de acuerdo a lo que está estipulado en el contrato una cláusula penal del 10 % del valor del contrato, una póliza de cumplimento de 7.600 millones de pesos y una retención de garantía que reposa en las arcas del Siva de 1.500 millones de pesos”.

La gerente reconoció que el Consorcio no ejecutó con buenas prácticas de construcción la obra del canal o colector de aguas lluvias, que no ha sido ni será recibida hasta que no cumpla con el objeto contractual.

Entre tanto, el veedor ciudadano y líder comunal del barrio Amaneceres del Valle, Álvaro Molina, quien ha estado desde el inicio de la obra vigilando y denunciando las irregularidades en los resultados de la construcción, no perdió la oportunidad de asistir al debate y recordó que junto a la comunidad había paralizado la obra porque notaba la falta de planificación y el resultado de la improvisación es que hoy la obra esté parada, dañada y los funcionarios asistiendo a la Asamblea Departamental respondiendo los cuestionamientos de la comunidad y cursando una investigación en la Procuraduría.

“Lastimosamente esta obra no sirve y vemos el choque de trenes entre el Siva y el contratista que asegura que el Sistema los llevó a cometer errores. Como líderes en todas las solicitudes hemos demostrado que las falencias están aquí y que no haya una respuesta clara de cuándo se reiniciará nos hace pensar que la comunidad sigue pagando los errores de estas administraciones”, dijo Molina.

Al finalizar el debate, quedaron dudas sobre cuál será el paso a seguir con esta obra; cuando sería reiniciada y si se demolería o no para que sea una realidad.

Por: Adriana Palomo Molina

adriana.palomo@elpilon.com.co