Arturo Calderón anuncia su aspiración a la Cámara de Representantes

Arturo Calderón Rivadeneira es el primer aspirante a la Cámara de Representantes que destapa su nombre para las próximas elecciones. EL PILÓN / Archivo.

Al pasar la página de su candidatura a la Gobernación del Cesar, el liberal Arturo Calderón Rivadeneira anunció su participación en las próximas elecciones para llegar al Congreso de la República, como representante a la Cámara.

Con tres intentos fallidos en su búsqueda por la silla de gobernador, el abogado egresado de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla asegura tener las facultades y un grueso número de seguidores para convertirse en representante por el Cesar.

“Después de hacer un análisis, preguntar, escuchar y viajar, hemos determinado integrar la lista a Cámara de Representantes por el Partido Liberal en alianza con amigos de otras vertientes políticas”, declaró Calderón Rivadeneira.

El especialista en derecho público de la Universidad Nacional de Colombia explicó que dicha lista será integrada por candidatos del sur, centro y norte del departamento, para que haya representación en cada una de las regiones.

“Necesitamos que se sienta el liderazgo que ha perdido el departamento del Cesar en las instancias del parlamento, sobretodo argumentando con conocimientos en los diferentes sectores como educación, salud, empleo, infraestructura y lo que tenemos como crisis en estos momentos, que es el tema agropecuario y los comerciantes”, sostuvo Arturo Calderón.

En las últimas tres elecciones por la Gobernación del Cesar, Calderón Rivadeneira fue derrotado por Cristian Moreno Panezo, Luis Alberto Monsalvo Gnecco y Francisco Ovalle Angarita.

“Decidimos tomar esto y no seguir en la misma resignación, sino buscar un camino diferente. No lo hago de rebeldía o como un insulto, lo hago por la voluntad de que me niego a toda esta podredumbre y no participo de ella, por tal motivo lucharé contra ella. No le tengo miedo a los ruidos del poder”, sostuvo Calderón Rivadeneira seguro de que la ciudadanía tiene confianza en su nombre.

En su primera aspiración a la gobernación, Arturo Calderón llegó a cerca de 125.000 votos y en la última alcanzó más de 180.000.

Sobre la representación de los actuales representantes del departamento, denunció que están “en una sola bolsa, en una sola orilla, de hacerse al agache y no hacer ninguna crítica frente a lo que está sucediendo (…) Necesitamos tener una voz en el Congreso para que nos escuchen, no estar mendigando como están con puestos a nivel nacional ante la Presidencia; que se alce la voz de este departamento para que no nos coja la noche como ocurrió en La Guajira”.

Descartó además una alianza con la casa Gnecco. “No tengo ninguna clase de alianza, no he tenido ninguna clase de reunión, yo soy de la otra orilla. Ellos (los Gnecco) tienen una forma de hacer política que no es compatible con la forma que yo la veo”, puntualizó Calderón Rivadeneira, quien fue gobernador encargado del departamento del Cesar, del 2001 al 2003 ocupó el cargo de Asesor Jurídico Departamental para el sector de educación; Secretario de Salud Departamental (2004 – 2006); en el mismo periodo fue presidente de la Asociación Nacional de Secretarios; también fue Personero Municipal de La Paz (1995 – 2000).

“No tengo ninguna clase de alianza, no he tenido ninguna clase de reunión, yo soy de la otra orilla. Ellos (los Gnecco) tienen una forma de hacer política que no es compatible con la forma que yo la veo”: Arturo Calderón.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co