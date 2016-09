Artista vallenata expone sus pinturas en Miami

Diana Pantoja no solo produce obras en lienzos sino también en artículos y prendas para vestir. Suministrada/EL PILÓN

La artista plástica vallenata Diana Pantoja fue invitada a exponer en el Consulado de Colombia en Miami, Estados Unidos, junto con su colega barranquillero Wolfrand Mercado, inaugurando así las Noches de Galería de septiembre de esta entidad.

Pantoja participa con nueve obras las cuales denominó ‘Musing’, que significa momentos de reflexión, pensamientos profundos o una introspección de su vida.

“Son cuadros de Expresionismo Abstracto, que es un trabajo más de acción, con trazos libres y espontáneos, casi sin pensar, obras que reflejan memorias y experiencias, donde emergen escenas retrospectivas de mi vida con sentimientos actuales y reales”, explicó la artista.

Ella es administradora de empresas de profesión pero se instruyó en el arte por pasión, está radicada en Miami, donde ha logrado sobresalir en el mundo pictórico por sus trazos en acrílico, óleo y técnica mixta. Asegura que a la hora de pintar se inspira en una explosión de sentimientos encontrados y emociones diarias.

“Gracias a la llegada de mi pequeña Francesca mi vida cambió por completo, ella es mi mayor bendición. De ahí en adelante empecé a pintar en este estilo porque eran momentos donde sentía la necesidad de seguir trabajando en mis obras de arte, pero ahora con el cuidado, dedicación y amor que requería mi hija. Actualmente mis horas productivas de pintar son en la madrugada (de 1: 00 a. m. a 5: 00 a. m.) donde manejo un silencio profundo interior, pero eso si siempre acompañada de la buena y variada música. Esta me permite plasmar en lienzos lo que realmente mi imaginación está creando”, argumentó Pantoja.

Para ella el arte es su mejor manera de expresión, puesto que con ella puede decir mucho de su vida, señalando que “es una imitación de la realidad, pero una realidad para mi transformada, reconstruida, creada de manera imaginaria, donde produzco obras no solo en lienzos sino también en artículos y prendas para vestir”.

A los nuevos artistas les recomienda que nunca dejen de crear y perseguir sus sueños, teniendo en cuenta que habrá muchos contratiempos, pero con dedicación, organización y persistencia luchando por lo que les apasiona expresarán y mostrarán su mejor trabajo a un espectador bien variado y exigente. Y que tengan claro que el arte es una experiencia subjetiva y hay para todos los gustos.

Perfil de Diana Pantoja

Desde muy joven realizó cursos de pintura en diferentes Escuelas de Arte como Bellas Artes en Valledupar, Marcel Lombana en Baranquilla, Federico Chopin y Universidad Nacional en Bogotá. Al llegar a Miami trabajó en cosas ajenas al arte, pero siempre pintando por hobbie, realiando cursos en Miami Dade College y con una instructora privada (Hilcia Morad-Cubana).

Después de algún tiempo decidió que debía enfocarse en lo que más le apasionaba hacer y se presentó en la Universidad Miami International University of Art & Design, FL donde cursó una Maestría en Bellas Artes.

Actualmente se dedica completamente a la pintura, además pertenece a un grupo de colombianos artistas embajadores del arte, con los que se dedica a realizar exposiciones colectivas, pintando en vivo, obras sociales, entre ellas con la Fundación Prosowa y Caring for Colombia.

En los inicios de sus exposiciones ganó el primer puesto otorgado por los jueces de la exposición ‘Common Roots’ realizada por Arts at St Johns en conjunto con el Jardín Botánico de Miami Beach.

Exposiciones

-Individuales

2012: Caridi Gallery, North Miami, FL.

-Colectivas

2016: ‘Paz and Peace’, Consulado de Colombia en New York, NY; ‘Colors of my Roots’, Pinecrest Gardens, Pinecrest, Florida; ‘Petals on Canvas’ Brokaw-Mc Dougall House, Tallahassee, FL; Consulado de Colombia en Miami, FL; CAF- Colombian Art Fashion, Orlando, FL; Pasión del Cielo Café, Midtown, Miami, FL; y Loui Restaurant, Coral Gables, FL.

2015: Fundación Museo Grau – Somos Paz, Somos Arte, Somos Colombia, Bogotá, Colombia; Casa de la Cultura de Envigado – Flores y Colores de Colombia, Antioquia, Colombia; ViArte, Medellin, Colombia; IV Festival Orgullo Colombiano – Todos Somos Colombia, NY; Festival de las Flores – Eterna Primavera, Botanical Garden Queens, NY; y Paz & Peace, Consulado de Colombia, Miami, FL.

2014: Colectiva, Colombia Consulate, Miami, FL; Tercera Feria de Servicios Colombia Consulate, Miami, FL; y Geno’s Art Gallery, Miami, Fl.

2013: Marina Blue, Miami, FL; Seoul Open Art Fair, South Korea; Barranquillarte, Barranquilla, Colombia; HaVen, Miami Beach, FL; The Artisan Lounge, Miami, FL; y Wynwood Exhibition Center, Cafeina Lounge, Miami, FL.

2012: The Artisan Collection, The Artisan Lounge, Miami, FL.

2011: Multiversal Show, during Art Basel Miami, FL.

2011: GroveHouse Artists, Coconut Grove, FL; Common Roots, Arts at St Johns & Miami Beach Botanical Garden, Miami, FL; y Student Art Exhibition, Marriott Hotel, Miami, FL.

2010: Solo Art, Miami, FL; y 8th Annual Student Art Exhibition, Miami International University of Art & Design Miami, FL.

2008: Surfside Marketplace, Surfside, FL.

Por: Annelisse Barriga