Apuñalan voceador de periódico por $6.000

William Hernando Hurtado, después de las 9:00 de la mañana de ayer sábado continuaba sangrando en el Hospital Rosario Pumarejo de López.

No tener suficiente dinero para entregárselo a un atracador mediante amenazas se convierte casi que en un homicidio en la modalidad de intento. Un caso patético se registró en la madrugada de ayer sábado en el barrio Primero de Mayo de Valledupar, en donde uno de los cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas, hirieron al voceador del diario Ajá & Qué Valledupar, William Hernando Hurtado.

Una herida en su pierna izquierda, con un puñal le propinó el atacante por el hecho de cargar $6.000 en su billetera. El hombre de 33 años fue interceptado en la carrera 20 con calle 26 de ese populoso sector de la ciudad.

El hecho ocurrió luego de que el afectado dejara varios ejemplares en una tienda del sector, cuando en una sola voz le dijeron “quieto, esto es un atraco, no te muevas, no grites y entrega todo lo que llevas”.

“Yo no tengo plata, lo que llevo son los periódicos de hoy que los estoy repartiendo. Le imploraba a los atracadores y cuando saqué la billetera y le entregué lo que llevaba, enseguida me apuñaló en la pierna”, aseguró Hurtado.

Los delincuentes en principio se llevaron ese dinero y el chaleco de la empresa editora, pero este último se lo dejaron tirado en el suelo.

“Yo perdí mucha fuerza y demasiada sangre, pero como pude prendí la motocicleta y me trasladé por mis propios medios hasta el Hospital Eduardo Arredondo Daza del barrio San Martín, pero ante la complejidad de la herida los médicos me remitieron para el Rosario Pumarejo de López. Aquí estoy esperando que me valore el médico cardiovascular, para establecer si la herida comprometió algunas venas, porque he perdido mucha sangre. Si la lesión es grave, muy probablemente tengan que hacerme una cirugía”, explicó el lesionado, quien no resistía el intenso dolor y no dejaba de quejarse en una de las camillas del centro asistencial.

El hombre de 33 años fue interceptado en la carrera 20 con calle 26 de ese populoso sector de la ciudad.

Por Abdel Martínez Pérez