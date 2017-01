‘Ape’ Cuello negó vínculos con Odebrecht

El congresista Alfredo Cuello Baute dijo no conocer a Eleuberto Martorelli, al director de Odebrecht en Colombia, ni al exsenador Otto Bula.

Tras conocerse de los supuestos vínculos del congresista Alfredo Cuello Baute, con la empresa Odebrecht, el parlamentario cesarense negó cualquier encuentro con Eleuberto Martorelli, director de compañía en Colombia o con las personas que en el momento están siendo procesadas por la Fiscalía General de la Nación, dentro del escándalo de corrupción que motivó esta entidad brasilera.

Martorelli, según informó Caracol Radio, en declaración ante la Fiscalía habría dicho que el senador del Partido de La U, Bernardo Miguel Elías, conocido como ‘Ñoño’; el representante a la Cámara por el liberalismo, Alejandro Carlos Chacón, y el también representante a la Cámara por el Partido Conservador, Alfredo Cuello Baute, se habrían reunido con el detenido exsenador Otto Bula, con el fin de buscar la adjudicación del contrato de la vía Ocaña – Gamarra, perteneciente a la Ruta del Sol.

Por lo anterior, Cuello Baute envió un comunicado a los medios de comunicación desmintiendo lo que supuestamente expuso el director de Odebrecht. El congresista asegura que no tiene nada que ver con los pagos de sobornos que hizo la empresa brasilera a funcionarios del Gobierno Nacional para que se adjudicara dicho contrato.

“Con respecto a la información publicada por algunos medios de comunicación, manifiesto que no conozco al señor Martorelli ni a ningún funcionario o persona que tenga relación con la empresa Odebrecht, no conozco al señor Otto Bula y nunca me he reunido con él en ninguna circunstancia. Además exijo respetuosamente se aclare el contenido de la información que dio origen a las publicaciones”, indicó el congresista conocido como ‘Ape’ Cuello.

Por el momento la Fiscalía no ha señalado o llamado a declaraciones a ninguno de los congresistas actuales con el caso de Odebrecht.

Según Martorelli, que busca un principio de acuerdo con la Fiscalía colombiana, Bula se reunió con funcionarios públicos y confirmó que los pagos por 4.6 millones de dólares se hicieron en su paso por la presidencia.

Bula habría visitado las oficinas de la constructora para influencias en el contrato de la Navegabilidad del Río Magdalena.

Redacción EL PILÓN