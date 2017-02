‘Ape’ Cuello reaccionó ante nuevos señalamientos en caso Odebrecht

Alfredo Cuello Baute fue mencionado en el caso Odebrecht por segunda ocasión. EL PILÓN / Archivo.

En dos ocasiones el representante a la Cámara por el Cesar, Alfredo Cuello Baute, ha sido vinculado con el sonado caso de corrupción de Odebrecht que habría pagado a contratistas interesados en participar en el contrato de Ruta del Sol sector 2.

La más reciente versión que se conoció del caso fue la entregada por el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, quien mencionó en su declaración ante la Fiscalía General de la Nación a cinco congresistas que entraban con frecuencia a su despacho y mostraban interés en el desarrollo del proyecto Ruta del Sol sector 2, especialmente por la vía Ocaña – Gamarra. El primero en hacer mención de ‘Ape’ Cuello fue el director de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli.

Ante estos señalamientos y supuestos nexos con la firma brasileña, Cuello Baute emitió un corto comunicado en el que se refirió a “pequeña reflexión” de lo sucedido con Odebrecht.

En cinco puntos, el congresista defendió su nombre argumentando que en los años 2013 y primer semestre de 2014, fecha en que ocurrieron los hechos, “yo no era congresista y residía en Valledupar”.

“Conocí al Director de la ANI en septiembre de 2014, seis meses después que adicionó el cuestionado contrato. Lo visité en septiembre de 2014 y pregunté por el avance de una obra en ejecución”, explicó Alfredo Cuello Baute.

Sostuvo el representante por el Partido Conservador que “como ya lo había afirmado, no conozco al señor Bula (Otto) ni al señor Martorelli (Eleuberto). Ellos tampoco me conocen y jamás han mencionado mi nombre en ninguna circunstancia”, argumentó y finalmente expresó que si como congresista no puede preguntar por obras en ejecución dentro del Cesar, “no tiene sentido representarlo”.

Aunque la Fiscalía General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar al senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías Vidal por sus vínculos con la compañía brasileña, se espera que en los próximos días el ente acusador revele nuevos nombres de funcionarios públicos para esculcar sus vínculos con Odebrecht.

En cinco puntos, Alfredo Cuello defendió su nombre argumentando que en los años 2013 y primer semestre de 2014, fecha en que ocurrieron los hechos, “no era congresista y residía en Valledupar”.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co