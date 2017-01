Ante todo buenos deseos para Tuto y la ciudad

Por: Alberto Herazo P.





Cuando iniciamos un año siempre tratamos de hacer promesas, pero en la medida en que transcurren los días y semanas, se descubre que esas peticiones se van desinflando en sus realizaciones y dejamos la mitad de los planes y promesas por realizar.

A pesar que esto nos ocurre cada año tras año, es importante hacer la lista de las promesas del año 2017. Y toda estará llena seguramente de cosas buenas.

Eso, desde luego en lo que toca a la vida personal. No faltan de todos modos los escépticos que deciden que da igual tener deseos que no tenerlos, si de cualquier forma no se van a realizar.

Otros, más inclinados a la magia y a la onda esotérica consultan lo que les traerá la alineación de los astros, dependiendo de sus signos zodiacales. Eso tiene la ventaja de que uno depende de los astros y, por lo tanto, no es responsable de lo que ocurra o deje de ocurrir pero otra cosa son los deseos colectivos, lo que se espera que ocurra en el mundo, en el país, en la ciudad, en la familia.

En el caso de las ciudades que son lugares donde la gente vive su cotidianidad, por ejemplo en el Cesar y Valledupar, el año comienza bien, con los mismos gobernantes Franco y Tuto, con muchos planes, promesas, muchas posibilidades de cambio e imaginación.

Pero como yo vivo en Valledupar y soy vallenato puro, formulo los mejores deseos para esta ciudad, donde me toca movilizarme, trabajar, encontrarme con mis amigos, ir a las tertulias del Turco Pavajeau y tratar de tener una vida aceptablemente decente.

Sin embargo, me pregunto, falta ver ¿qué pasará en el 2017?, con una ciudad llena de huecos, vuelta pedazos, ¿qué pasará con la movilidad?, ¿con los mototaxistas? La peor plaga que nos ha llegado, con el espacio público pidiendo auxilio y rescate, ¿qué pasará con la implementación del Nuevo Código de Policía, con la oscuridad en ciertos sectores? ¿qué pasará con las bicicletas públicas? ¿con las zonas calientes y venta de drogas? ¿con la cultura ciudadana?, ¿con la peor obra ejecutada en la administración de Fredy Socarrás que fueron las ciclorrutas en la carrera 9ª y calle 17?, ¿con los carros que reemplazarán los carro de mula (con muchos interrogantes)? ¿Qué pasará con las calles que se van a peatonalizar, por ejemplo la calle 15 y carrera 6 que no se ha socializado? Y aquí hago un paréntesis: insinuarle al señor alcalde cerrar para los vehículos la calle 15 y carrera 6 durante 15 días para ver qué aceptación o reacción tiene del público, ¿cómo afectará la movilidad?, ¿es conveniente? ¿no es conveniente? ¿fue bien planeada? A no ser que se convierta en un fracaso como en la ciclorruta.

En fin, todo lo que tengo son buenos deseos para Valledupar y éxitos para las dos administraciones. Tienen por delante un gran compromiso y tienen una labor de limpieza de algunos funcionarios antiguos camuflados en su administración.

Y como es mi costumbre, trataré otros temitas: buenos anuncios: la construcción de la sede de la Policía Metropolitana. Acuérdense que a partir del 30 de enero entrará a regir el nuevo Código de Policía que meterá en cintura a las personas que afecten la tranquilidad y las relaciones respetuosas de las personas (ruidos) “cuando los sonidos y ruidos en actividades, fiestas, parrandas, reuniones o eventos similares, que afecten la convivencia del vecindario generen por su impacto auditivo, el personal de la Policía podrá desactivar temporalmente la fuente del ruido, en caso que el residente se niegue a desactivarlo”. No sería malo el pico y placa para los mototaxistas.