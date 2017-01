Año nuevo ancho legal y completo

Por: Luis Eduardo Acosta Medina





En el año 1970 sucedió un acontecimiento que sería trascendental para el futuro de la música vallenata con la llegada de Miguel y Pablito López con Jorge Oñate y Poncho Zuleta a la casa disquera CBS, el primero con su acordeón, el segundo con la caja, Jorge con su portentosa voz y Poncho con su habilidad para tocar la guacharaca y la bellísima canción que dedicó a sus viejos y que tuvo éxito rutilante, así con el auxilio de otros músicos y autores grabaron la primera producción del conjunto de “Los Hermanos López”, titulada “Lo último en vallenatos”, en la cual incluyeron la canción “Diciembre alegre” de la autoría de Emiro Zuleta, a la cual corresponde el aparte que antecede.

Vino a nuestra mente ese disco a propósito de la terminación del mes más alegre y nostálgico del año y la llegada de enero con sus expectativas y peripecias; siempre se ha dicho que del desayuno se sabe cómo viene el almuerzo, y existen muchos motivos para pensar que después de un año bisiesto extraño y mal acontecido nos aprestamos a iniciar un nuevo año colmado de bienaventuranzas y motivos para la celebración.

Tuve el privilegio de despedir el año viejo como es nuestra costumbre, con mi gente en la puerta de la casa en Mongui bajo el embrujo de una luna evocadora y el calor de nuestra familia y los amigos que no los cambio por nada en el mundo, y entre chistes, chismes y anécdotas, degustábamos los chicharrones después de sacrificar un inmenso puerco pietran que me regaló el primo Fabián Acosta, de esos que tienen la particularidad que son dietéticos, liposupcionados y su carne tiene Hiperlipen. Los hicimos acompañar con toletes de la yuca que logramos cosechar en un rastrojito que tengo junto al pueblo que es tan pequeño que para colgar una hamaca, cuando la amarro de un lado tengo que pedir permiso al vecino para colgar el otro, esa yuca es tan buena que trae el suero incorporado.

Fue aquella una noche maravillosa, después de visitar la tumba de mis viejos recibí la visita de muchos familiares y amigos a quienes hace mucho tiempo no veía, extrañé a quienes que se fueron para siempre y fui testigo presencial de la alegría desbordada que se apoderó del pueblo, donde enterraron mi ombligo, también, aunque se echa de menos el olor del triqui traqui vi con agrado como las luces y bengalas sustituyeron definitivamente la peligrosa costumbre de los disparos al aire con armas de fuego, solo un irresponsable disparó su peligroso instrumento mientras todos nos abrazábamos para desearnos el feliz año, afortunadamente sintió que estaba haciendo el ridículo y no lo volvió a hacer.

El día primero del nuevo calendario no pudo ser más divertido, fueron muchas las agradables sorpresas que tuve, comenzó el día con un delicioso friche con bollos cabezones que me brindaron en la casa de Octavia Rodríguez, una monguiera raizal que además de fabricar en su microempresa familiar con sus hijas deliciosos dulces de leche, maduro, papaya, grosella, hicaco y de locura es experta en la preparación de una pomada para el cabello que ha revolucionado las cabezas de las mujeres en la región por su poder para sacarle pelo liso hasta a una mata de cadillo, posteriormente recibí para el segundo pilonazo un delicioso sancocho bifásico también de esa familia que sin duda fue preparado por una mujer enamorada, no le faltaba nada, incontables presas, malanga morada, yuca con gomita, plátano serrano, ahuyama “yema de huevo” y suficientes guineos engorada coño .

La vaina no paro allí porque aprovechando la ausencia de María Isbelda Hernández mi nutricionista de cabecera, a las tres de la tarde nos desplazamos hasta la población de Cotoprix tierra natal de mi padre para atender la invitación especial del ‘Negrito’ Laureano Mejía y su madre Teresa Romero, quienes la tiraron toda, nos recibieron de entrada con una deliciosa sopa de ternero macho en edad de pretender, el segundo punto fue un delicioso arroz de gallina apastelado adobado con el inconfundible vinagre criollo fermentado a sol y sereno, con tremenda penca de yuca de la sierra cotopricera, y el tercer punto no pudo ser mejor, una larguísima tanda de música vallenata de la de verdad con el conjunto de Beto Peralta con el canto a dos voces de Poncho Medina y este cuerpecito que habrán de comerse los gusanos monguieros, y en los descansos la música que me gusta de Poncho, Diomedes y Beto Zabaleta, de la vieja; lo único que faltó fue un palillo porque ya eso casi no se usa, todo mientras compartíamos recordando las memorables parrandas de los patricios de la región: Abadías Peñaranda, Alcides Peralta, Neco Camargo y el tío Tomás entre otros. En síntesis recibí el Año Nuevo, como decía Palle Medina, atendido, ancho, legal y completo.