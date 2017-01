“Ampliación de licencia de maternidad es una victoria social”: Mintrabajo

La ampliación de la licencia de maternidad, de 14 semanas a 18 semanas, es decir, tres meses y medio a cuatro meses y medio, que hoy en día es Ley de la República, fue catalogada por la ministra de Trabajo, Clara López Obregón, como una “victoria social para las mujeres y de humanización de la sociedad en general”.

Así lo expresó ayer la funcionaria en su visita a Valledupar, donde manifestó que “quien no valora la familia y no propicia el desarrollo del bebé en sus primeros días se le olvida la parte esencial de la sociedad. No todo son números y centavos”.

Enfatizó que la mujer no tiene por qué ser objeto de discriminación por ser protegida en el momento de la gestación y de la lactancia por una norma legal, donde la Corte Constitucional acaba de ampliar el fuero a los padres cabezas de familia.

“Es un gran instrumento para la protección de la niñez y se eliminan todas las excusas de discriminación de la mujer en el puesto de trabajo. La Corte Constitucional ha equiparado a la mujer embarazada con un esposo que vela por ella. Esta medida no afecta económicamente a los empresarios, por cuanto quien paga esa licencia, tanto del hombre como de la mujer, es la EPS”, recalcó.

También se refirió a la figura del defensor del trabajo, que está contemplado en un proyecto de decreto que está a consideración de la Presidencia de la República, que consiste en abogados que podrán llevar las causas de los trabajadores ante la jurisdicción.

“La gente piensa que el Ministerio de Trabajo puede reparar o hacer valer los derechos, y nuestra capacidad no es jurisdiccional sino limitada a la sanción; por lo que muchos trabajadores se ven frustrados y no encuentran quién les ayude a presentar sus demandas ante los jueces laborales y la idea es colaborar en este sentido”, acotó López Obregón.

El defensor se encargaría de recepcionar las quejas de las mujeres que se sientan discriminadas en sus puestos de trabajo en razón de su género y de presentar tutelas para evitar las peores violaciones de los derechos fundamentales. En la actualidad si ocurren irregularidades en los puestos de trabajo, éstas deben ser informadas con los inspectores de trabajo que laboran en la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo.

A su turno, el representante a la Cámara, Cristián José Moreno Villamizar, coautor de esta ley, se refirió a la importancia del fallo constitucional que determina que los hombres con parejas embarazadas no podrán ser despedidos y tendrán un fuero especial de protección cuando sus esposas estén embarazadas.

“Nos parece importante, porque aunque no pudimos ampliar la licencia de maternidad para los hombres ahora aparece esta figura. No pueden estar por encima los derechos económicos de los empresarios y empleadores frente a los de la familia, mujeres embarazadas y la de los niños”, aseveró.

Moreno Villamizar le solicitó medidas efectivas a la ministra para garantizar el cumplimiento de licencia de maternidad y exhortó a los empresarios a que acojan esta ley como una medida que permite que el menor cuente con el espacio adecuado para el vínculo afectivo entre madre e hijo, que permite que los niños crezcan sanos.

El congresista recordó que se establecen condiciones especiales y más favorables para los embarazos múltiples y de alto riesgo, que podrían tener dos semanas adicionales, es decir cinco meses.

Agregó que “lo más importante es garantizar el derecho a la salud, la seguridad alimentaria, las condiciones de vida de los recién nacidos, quienes tienen una protección especial”.

Por su parte, la secretaria de salud Municipal, Claudia Margarita Zuleta Murgas, dio a conocer que existen factores que hacían necesaria esta ampliación de la licencia de maternidad, como es el hecho de la prevalencia de bajo peso al nacer de cerca del 9%, “que pese a que el estimado de la mortalidad materna en Colombia es de 45 muertes por 100 mil habitantes hoy en día es de 55 mil muertes maternas por 100 mil habitantes, y que la media nacional de lactancia materna es de 1.8 meses y en la región de 0.6 meses”.

Convenio con la Gobernación

Con el objetivo de implementar el nuevo acuerdo de paz y el proceso de reincorporación, el diálogo social, la promoción y fomento de la economía social y solidaria y el trabajo decente, el gobernador Francisco Ovalle Angarita y la Ministra de Trabajo suscribieron ayer un convenio que articula los planes de desarrollo de la Nación y el Departamento, engranando las políticas de ambos niveles de gobierno para la generación de empleo en el marco del diálogo social, para llegar a zonas donde hubo grupos armados que ahora se reinsertan a la vida civil. Incluye compromisos en la prevención y erradicación del trabajo infantil, prevención y erradicación de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes.

Esta iniciativa abre las puertas para la realización de alianzas entre los gremios, asociaciones, universidades y otras entidades para desarrollar programas, proyectos y todas las actividades tendientes a favorecer el trabajo decente y la implementación del nuevo acuerdo de paz, el proceso de reincorporación y el trabajo decente en todas las acciones legales y contractuales realizadas en el departamento.

