Ama de casa denuncia que el marido intentó ahorcarla

Mairesol Teherán Campo quedó con los ojos colorados y con la cicatriz en el cuello a raíz del intento de estrangulamiento. Foto AMP.

Un hombre, al parecer, cegado por los celos y supuestamente bajo los efectos de la droga intentó matar a su compañera sentimental ahorcándola con una cuerda de nylon y luego asfixiándola con una almohada.

Los hechos ocurrieron a la 1:00 de la madrugada de ayer en un inquilinato de la carrera 6 del barrio El Carmen de Valledupar, Mairesol Teherán Campo denuncia que el agresor le estaba siendo infiel y le advertía que si no era para él, no iba ser para nadie.

“Él estaba drogado, yo lo estaba esperando en la cama y apenas me vio se me abalanzó con un pedazo de nylon me lo amarró en el cuello, me apretaba y me decía que me iba era a matar.

En ese momento, parecía que yo estaba volando, sentía que me iba pal’ el cielo, porque me estaba muriendo. Como pude, saqué fuerza de donde no la tenía y comencé a forcejear con él hasta pude liberar un poco, cogí un cuchillo y lo puyé en una pierna, y de esa forma me pude soltar.

No conforme con eso, me llevó nuevamente a la cama y con una almohada intentó asfixiarme, míreme cómo tengo los ojos, casi se me salen de lo apretada que me hizo en el cuello, donde me quedó la cuerda pintada. Yo le imploraba que no me fuera a matar, que dialogáramos, pero él nada seguía insistiendo en que tenía era que matarme. Mi hija lloraba y trataba de auxiliarme y ni eso lo hizo entrar en razón. De repente se calmó un poco y me propuso que nos fuéramos para otro lado y que no lo fuera a denunciar, porque si lo hacía, me mataba a mí y a mi hija y luego se mataba él”, reveló la afectada.

Señaló que ella salió a la calle para llamar a la Policía y pidió auxilio a los vecinos, que salieron a defenderla.

Ayer lo denunció por intento de homicidio

Mairesol se trasladó ayer a la Fiscalía para denunciar a su marido por el delito homicidio en grado de tentativa y fue autorizada por este organismo para que fuera valorada por los médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de iniciar el proceso investigativo contra el agresor, que es panadero y reciclador.

“Yo lo quiero es que se haga justicia, que pague por lo que me hizo y una manera de hacerlo, es que lo metan a la cárcel. Él tenía eso premeditado, porque desde hacía varias semanas me venía amenazando que me iba a matar, porque yo no le estaba correspondiendo en el hogar. Siempre me decía que me iba a matar dormida, pero yo no paraba ‘bolas’, porque pensaba que eran cosas de él. Nosotros llevamos un años de estar juntos, pero con lo que hizo en presencia de mi hija, todo termina aquí”, expresó con voz quebrantada.

Por Abdel Martínez Pérez