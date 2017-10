Algunas recomendaciones para viajar con niños

Da igual si es la primera o la quinta vez que viajas con tus hijos: siempre es un desafío llegar a destino sin inconvenientes. Sin embargo, viajar con niños no debe ser una travesía interminable. Es simplemente organizar el trayecto, prepararlo y tratar de mantener la calma. ¿Cómo? Te dejamos algunos consejos que serán de mucha ayuda:

1) Presta atención a tus tiempos: no llegues con el tiempo justo al aeropuerto, ve con anticipación, lleva comida y algo para entretener a los pequeños.

2) No cargues mucho equipaje: empaca lo justo y necesario, en especial para tus hijos. Ten en cuenta que debes prestarle atención a ellos y no a tus maletas.

3) Escoger el alojamiento correcto: es bueno prestar mucha atención al reservar ya que debes tener en cuenta que haya espacios y/o actividades para los niños. Por ejemplo, hay hoteles en san andres que ofrecen zonas de juego, actividades con coordinadores, tours y seguridad. Incluso, si optas por un all inclusive, tampoco deberás preocuparte por las comidas, ya que estarán incluídas.

4) Ten una piscina siempre cerca: si tus vacaciones son en la playa, disfruta el mar con los pequeños, pero no descartes la piscina. Allí, no solo estarás más tranquilo, sino que podrás vigilar a los niños de cerca. Sumado a eso, después de un buen baño quedan agotados.

5) Pensar en el transporte: según el destino que visites, tendrás a tu alcance diversas formas de transporte. Podrás rentar un coche se se adecúe al tamaño de la familia y si tienes bebés deberás pensar en la sillita. En caso de que no rentes un coche, tendrás que averiguar si los tours que harás tienen transporte, o ver cómo es el transporte público en el destino que visitas. También está la opción de caminar, pero ten en cuenta que los más chicos suelen cansarse rápido.

6) Equipaje de mano: si tienes un bebé, tu equipaje de mano será su bolso, asegúrate de poner allí todo lo que soluciones los posibles problemas que surjan, pañales, juguetes, comida, toallitas húmedas, mudas de ropa, etc. Si además tienes hijos más grandes, agrega allí cosas para distraerlos: caramelos, tablets, libros, entre otros. Con esto lograrás entretenerlos en los momentos del viaje en los que no tengan nada para hacer.

7) Investiga el destino: ten presente todo acerca del destino, averigua qué atractivos pueden ser de interés para los niños, acuérdate que ellos también son turistas allí y quieren pasarla bien.

No es tan difícil hacer que tu viaje sea perfecto, incluso si viajas con niños. Es simplemente cuestión de planear tus días en el destino, saber qué puedes hacer y qué no, teniendo en cuenta los atractivos más importantes y disfrutando en familia a cada paso.

No permitas que los niños sean un impedimento para viajar, ¡ellos también se merecen vacaciones!