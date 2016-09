Alcaldía y Gobernación explicaron cómo protegerán los árboles

La Alcaldía Municipal y la Gobernación del Cesar, en convenio con Corpocesar, socializaron el proyecto denominado ‘Desarrollo de acciones agroambientales para la conservación del arbolado urbano en la ciudad de Valledupar’, con el que trabajan en un diagnóstico general de toda la arborización existente en la zona pública.

Este proyecto se enfocará al estado fitosanitario (enfermedad, vejez, ubicación, obstaculización), que debe arrojar como resultado tipos de especies de árboles con mal ubicación, corroídas, secas, afectadas por la plaga Pajarita, Comején, razón por la cual implementan acciones de Gestión Forestal para el manejo y conservación de estas especies de flora urbana en corredores viales principales, avenidas, calles, parques, plazoletas, separadores viales, bulevares principales e inmobiliario de interés público.

Con la puesta en marcha de este proyecto se van a ampliar unas correcciones o normas que no tuvieron en cuenta al momento de sembrar un árbol, van a podar alrededor de mil y erradicar 115, aplicando las recomendaciones necesarias para obtener una arborización que llene las expectativas de la ciudad verde.

De acuerdo con los estudios realizados, en Valledupar no se puede aplicar la relación 1 a 3 (erradicar 1 y sembrar 3), porque se está implementando una obra de cambio y no una obra de suelo. En la cuidad se debe guardar una distancia adecuada de 8 – 10 metros en la siembra de cada árbol, con una profundidad de 80 – 120 centímetros para que las raíces no levanten el pavimento.

Según los expertos, poniendo en práctica todos estos conceptos se mejora indiscutiblemente la arborización de Valledupar, la visibilidad, el alumbrado público y se evitan los accidentes a la población y vehículos, todo esto va acompañado de una sensibilización a la comunidad, de una cartilla que encierra las normas y recomendaciones para la plantación de nuevos árboles y el mantenimiento de ellos y los existentes.

Durante esta campaña darán a conocer a la ciudadanía recomendaciones por medios escritos y radiales, para escoger la especie a sembrar.

Redacción /EL PILÓN