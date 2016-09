Alcaldesa de Chiriguaná quedó en libertad

Hasta la madrugada de ayer se extendió la audiencia de medida de aseguramiento contra la alcaldesa de Chiriguaná, Zunilda Toloza Pérez, y otras ocho personas, judicializadas por presuntamente participar en los disturbios del 31 de octubre de 2011, en ese municipio del centro del departamento del Cesar.

La diligencia concluyó con la libertad de Zunilda Toloza Pérez, quien continuará vinculada al proceso que se adelanta en su contra como presunta responsable de los delitos de perturbación a certamen democrático, daño en bien ajeno y asonada.

Por estos mismos delitos fueron judicializados su hermano Simón Arturo Toloza Pérez y su esposo Carlos Torregrosa Romero, a quienes el Juzgado Primero Penal Municipal de Valledupar con Funciones de Control de Garantías Ambulante Bacrim, les dictó detención domiciliaria.

Asimismo fueron privados de la libertad, pero en centro carcelario los hermanos Joaquín Enrique y César Manuel Royero Moreno; mientras que Gustavo Adolfo Vides Beleño, Carlos Julio Rodríguez Nieto, Yair Cristóbal Toloza Guardias y José Luis Rocha Flórez, fueron dejados en libertad, al igual que la alcaldesa Zunilda Toloza, y deberán acudir ante las autoridades compontes cada vez que sean requeridos.

“Todos están por el mismo delito, pero para mí concepto no había motivos fundados para imponer medida de aseguramiento a ninguno de los que estaban ahí, entonces las consideraciones y valoraciones que hace la señora juez fueron objetos de discusión y se mostraron las razones de inconformidad respecto a la medida que impuso a aquellos en centros de reclusión y a otros en lugar de residencia, por eso está para que se surta el recurso de apelación que se interpuso”, indicó abogado de Simón Toloza Pérez, Carlos Torregrosa Romero y de los hermanos Royero Moreno.

Denuncia persecución

El pasado 13 de septiembre cuando el CTI de la Fiscalía capturó a Zunilda Toloza, la primera autoridad de Chiriguaná explicó que contra ella se estaba cometiendo una injusticia y que todo se debe a una persecución política.

“De personas que no admiten que haya llegado a la alcaldía, ustedes conocen quien es Zunilda Toloza, una persona transparente que Dios la mando a esta tierra para servir. Tenemos Fe en Dios que todo va salir bien, nadie me ha capturado, llegué al CTI y me entregué porque me gusta dar la cara y lo más importante es que se va esclarecer la verdad, sabemos que hay personas que han tratado de involucrarnos, armaron patrañas, que su corazón y conciencia deben estar intranquilas porque están diciendo mentiras a Dios y principalmente a un pueblo, a un departamento y tienen el anhelo de dañar nuestra imagen”, manifestó Zunilda Toloza, en un video que envió a sus familiares y amigos, en Chiriguaná.

