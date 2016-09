Alcaldesa de Chiriguaná y 8 personas más deberán responder por asonada

La alcaldesa se presentó de manera voluntaria ante el CTI, donde procedieron con su captura. Foto: Cortesía.

En horas de la tarde del lunes, una delegación del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) viajó hasta el municipio de Chiriguaná con el fin de hacer efectivas nueve ordenes de captura emanadas por el Juzgado 68 Penal Municipal de Bogotá, solicitada por la Fiscalía 11 Especializada de Bogotá en contra de la alcaldesa de dicha población, Zunilda Toloza Pérez y otras ocho personas que presuntamente están involucradas en la asonada que se registró en el municipio el 31 de octubre de 2011.

Sin embargo, estas no se hicieron efectiva de manera inmediata porque en el momento la mandataria se encontraba en el sepelio de un familiar y los funcionarios del CTI teniendo en cuenta los antecedentes violentos que tiene Chiriguaná, decidieron esperar. EL PILÓN conoció que la orden de la Fiscalía 11 era capturar principalmente a la alcaldesa, para luego proceder con los demás involucrados.

Antes de hacerse efectiva la orden de captura, Zunilda Toloza había sido citada en dos ocasiones por la Fiscalía para que rindiera sus descargos, pero ésta no compareció a ninguno de los dos llamados de la justicia.

Al ver la negativa de la mandataria local, la Fiscalía ordenó que Toloza Pérez fuera presentada ante un juez, con el fin de que rinda su declaración por los hechos en los que resultó quemada la sede de la Registraduría de este municipio.

Junto a la alcaldesa de Chiriguaná fueron capturados su hermano Simón Arturo Toloza Pérez y su esposo Carlos Torregrosa Romero. Así mismo fueron privados de la libertad Joaquín Enrique Royero Lineros, Cesar Manuel Royero Lineros, Gustavo Adolfo Vides Beleño, Carlos julio Rodríguez Nieto, Yair Cristóbal Toloza Guardias y José Luis Rocha Flórez.

Todos son acusados de los delitos de terrorismo agravado, perturbación a certamen democrático, daño en bien ajeno e incendio por los hechos ocurridos en el municipio de Chiriguaná el 31 de octubre de 2011.

Según el ente acusador, un testigo aseguró que la hoy alcaldesa Zunilda Toloza Pérez, quien para el 2011 era candidata a la alcaldía de Chiriguaná, había asegurado que si no ganaba las elecciones de la época quemarían la Registraduría, tal como sucedió.

Ante lo sucedido los abogados defensores aseguraron que no se dio ninguna captura, pues la mandataria se entregó voluntariamente. “En estos momentos ella se apresta a asistir a una legalización de captura y vamos a esperar cuáles fueron los motivos de apresurar una captura. Consideramos que esto es un show mediático”, acotó uno de los defensores.

Según la Fiscalía, Toloza Pérez fue la autora intelectual de lo ocurrido esa noche en Chiriguaná, sin embargo sus abogados aseguran que ella está tranquila y va a ser presentada ante un juez de control de garantías. “Si el juez atiende los argumentos que le vamos a exponer los abogados defensores las cosas tendrán que salir necesariamente bien. La defensa tiene clara la posición que se va a adoptar frente a cualquier solicitud que se haga. Ya la fiscalía presentó toda su parte probatoria y nos corresponde ahora a nosotros”, dijo uno de los juristas.

Los hechos

La noche del 31 de octubre de 2011 seguidores de la aspirante a la alcaldía Zunilda Toloza, avalada por Afrovides, protagonizaron actos de protesta por los resultados electorales que favorecieron al aspirante conservador Gustavo Aroca Dágil. Las personas que provocaron la alteración del orden público llegaron a las instalaciones de la Registraduría y del colegio en donde se concentraban los escrutinios, asegurando que habían hecho fraude.

La entrada del municipio de Chiriguaná quedó cubierta con miles de tarjetones luego de que un grupo de habitantes de esta población ingresara a la Institución Educativa Juan Mejía Gómez, de donde sacaron las urnas de 20 mesas de votación cuando eran revisadas por los delegados de la Registraduría.

Los tarjetones fueron rotos y otros quemados en medio de fuertes disturbios que se prolongaron hasta la madrugada. Por esta situación fue necesario que en el municipio se desarrollara un consejo de seguridad y adoptaran medidas extremas para restablecer el orden público.

Luego de arremeter contra el principal punto de votación la turba enardecida atacó con piedras las instalaciones de la Registraduría, a la cual prendieron fuego, destruyendo todos los equipos y papelería de oficina.

Mensaje de la alcaldesa Toloza

En un vídeo que grabó en el interior de las instalaciones del CTI, la alcaldesa Zunilda Toloza envió un mensaje a “todo mi pueblo chiriguanero, a mis amigos, a mi familia, gracias por su solidaridad que han tenido con mis amigos y conmigo. Este es una persecución política de quienes no admiten que hayamos llegado a la alcaldía, ustedes conocen quién es Zunilda Toloza, una persona transparente que Dios la mandó a la tierra para servir con el alma y el corazón, tenemos fe en Dios de que todo va a salir bien, nadie me ha capturado, llegué al CTI y me entregué porque me gusta dar la cara, y lo más importante es que se va a esclarecer la verdad”.

La mandataria que desde su posesión ha enfrentado dificultades de orden público, como la protesta en la murieron dos personas hace pocos meses, también dijo: “Sabemos que hay personas que han tratado de involucrarnos armando patrañas y sabemos que su corazón y conciencia deben de estar intranquilas porque deben de estar diciéndole mentira a su corazón, a Dios y principalmente a un pueblo, a un departamento y tienen el anhelo de dañar nuestra imagen, pero no van a poder porque la verdad saldrá a flote”.

La alcaldesa Zunilda Toloza Pérez es acusada de terrorismo agravado, perturbación a certamen democrático, daño en bien ajeno e incendio por los hechos ocurridos en el municipio de Chiriguaná el 31 de octubre de 2011.

Andreina Bandera / EL PILÓN

Andreina.bandera@elpilon.com.co