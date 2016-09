Alcaldes del Cesar despejaron dudas sobre los acuerdo de paz

Los alcaldes del Cesar participaron del Encuentro Nacional de Municipios para tratar los retos del posconflicto. Foto: Cortesía.

Con la participación de más de 500 mandatarios locales de todas las regiones del país se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Municipios por la Construcción de Paz organizado por la Federación Colombiana de Municipios, evento en el que participaron algunos mandatarios cesarenses que tuvieron a bien conocer un poco más de los alcances del acuerdo de paz y el papel que van a desempeñar desde sus poblaciones durante el posconflicto.

Temas como el acuerdo final de La Habana y retos del posconflicto, implementación de la paz en los territorios, desafíos de la seguridad ciudadana, justicia transicional, la financiación de las obras para la paz y la implementación de la paz en el territorio, fueron algunos de los puntos tratados en el evento realizado en Bogotá y que contó con la presencia del presidente Juan Manuel Santos.

“El acuerdo final de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc no es una nueva Constitución, sino un documento que contiene las obligaciones que deben implementar cada una de las partes para construir una paz sólida y duradera en Colombia”. Esta fue una de las conclusiones de la jornada donde además se aclaró que para la toma de decisiones de los mandatarios no deben acudir a este documento de 297 páginas, sino a la Constitución de 1991.

“La guerra no es más que el escenario donde dos jóvenes que no se conocen, no se odian, se matan entre sí, obedeciendo a dos superiores que se conocen, se odian pero no se matan, ¿es justo seguir?, yo me la juego por la paz”, fue lo expresado por la alcaldesa de San Diego, Elvia Milena Sanjuan, luego de su participación en el encuentro.

Durante el evento se recalcó que la paz no se construye con la firma del acuerdo y su validación del pueblo a través plebiscito, sino con el perdón, la reconciliación y la ejecución de programas que hagan de Colombia un país con equidad y con equilibrio social.

“Con este encuentro quisimos fortalecer los conocimientos y competencias en el proceso de implementación de los acuerdos de La Habana de cara al posconflicto y se convierte en un espacio importante para afianzar el diálogo permanente entre el gobierno nacional y los gobiernos locales”, dijo Yarcelys Rangel, alcaldesa de La Jagua de Ibirico.

Por su parte, Hidalfo de La Cruz, alcalde del municipio de El Paso, expresó que “todos los colombianos queremos la paz, por eso este dos de octubre daremos un paso hacia positivo hacia este proceso que traerá oportunidades para todos”.

Andreina Bandera / EL PILÓN

Andreina.bandera@elpilon.com.co