Al Valledupar FC llegó otra cara nueva

Jairo Enrique Umaña Herazo, nueva vinculación del Valledupar Fútbol Club.

Un nuevo jugador se suma al Valledupar Fútbol Club para la campaña 2017, que arranca en una semana. Se trata del volante barranquillero Jairo Enrique Umaña Herazo, de 25 años, quien se desempeña como volante y defensa central.

Tiene un pasado futbolístico en Real Cartagena, Barranquilla Fútbol Club y Junior, en este último alcanzó el título nacional Sub 20. Maneja el perfil derecho a la perfección, pesa 75 kilos y mide 1.84 de estatura.

“Contento por estar en el Valledupar Fútbol Club, sabemos que este es un equipo que siempre es protagonista en la primera B y que lucha por ascender, vengo a hacer mi trabajo para pelear un puesto en la titular, todo esto se hace con trabajo y sacrificio”, dijo el jugador ‘ñero’.

Jairo Enrique Umaña se suma al defensa central Kevin David Sandoval, nacido en Palmar de Varela hace 24 años y al golero Bassa, quien desde hace 15 días entrena con el equipo de David Pinillos.

El equipo vallenato viene de jugar un doblete amistoso en Santa Marta ante Unión Magdalena; ambos juegos terminaron empatados 1-1 y 2-2. Al final, el técnico David Pinillos sacó sus propias conclusiones.

“Ambos partidos me dejaron satisfecho, me sirvieron para experimentar algunos movimientos como la utilización de Alex Rambal como volante de primera línea; no quiere decir que esa será su posición, vamos a sacarle provecho a los cuatro o cinco delanteros que tenemos, en el 2016 sufrimos por la falta de atacantes, este año vamos a tratar de explotarlos al máximo, pero sin duda hay que corregir algunas cosas, queda una semana de trabajo y esperamos llegar lo mejor posible al primer choque ante Leones”, explicó.

