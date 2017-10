“Al jugador no se le ultraja”: Martín Arzuaga

Martín Arzuaga marcó diez goles con el Valledupar Fútbol Club.

¿A quién se referiría Martín Arzuaga en las explosivas declaraciones que dio después del empate 1-1 ante Universitarios de Popayán?

“Al jugador no se ultraja ni se le dice palabras soeces”, dijo ‘El Toro’ de Becerril, quien reveló que no continuará con el Valledupar Fútbol Club para la próxima temporada.

Reconoció que “dentro del equipo ocurren muchas cosas que no le permiten que sea protagonista, hace rato que no clasifica y eso es preocupante. La gente se acostumbró a ver empatar y perder el equipo, esta es una buena plaza. Cuando vine lo hice con todas las ganas, pero uno se encuentra con otra realidad porque muchos no ayudamos a salir adelante. Este fue mi ciclo en el Valledupar Fútbol Club”.

Arzuaga insistió en que el equipo nunca se encontró en aras de conseguir el objetivo. “El empate 1-1 ante Popayán fue una radiografía de todo lo que pasó este año, los últimos partidos los jugamos mejor, mientras que en los primeros no nos encontramos, terminamos bien porque no perdimos, pero un semestre desafortunado para el equipo. Hay que comenzar a hacer el ejercicio y analizar el porqué no se clasifica, hay algo que no le permite despegar y eso obedece a que aquí pasaron muchas cosas”.

Aunque el atacante no entregó nombres, aseguró que hay unas directivas transparentes, comprometidas con la institución, envidiables para el fútbol colombiano.

“Hay grandes seres humanos que hay que comenzar a formarlos y no a ultrajarlos con palabras soeces. Me considero un líder, una persona positiva, siempre peleé en la cancha por hacer las cosas bien para empujar al equipo, aquí me maté y nunca di un balón por perdido; nadie puede decir que no tuve sentido de pertenencia”, concluyó.

¿Hubo diferencias?

“Qué Martín Arzuaga “partió palitos” con Wilberto Pana”, “que hubo diferencias entre el técnico y jugadores como Andrés Uhía y Ricardo Delgado”, son ‘rumores de pasillo’ que ninguno se atrevió a confirmar, al menos los propios involucrados

Una fuente cercana al club aseguró que “esos encontrones si se dieron”, “que algunos participaron en la tarea de ‘tumbar’ al técnico anterior (Pinillos), pero eso salió caro porque el que se montó después le fue peor”. Son hechos que pudieron haber pasado, pero son cosas de camerino que quedan ahí, no salen a la luz pública y no hay forma de sustentarlas como noticia.

Desde el segundo semestre de 2013 Valledupar Fútbol Club no clasifica a los cuadrangulares del Torneo de la Primera B.

Por Nibaldo Bustamante/EL PILÓN