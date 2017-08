“Al gobierno nacional me trajeron las cifras y mi gestión como alcalde”: Fredys Socarrás

Ante la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, se posesionó Fredys Socarrás Reales como viceministro de Empleo y Pensiones. EL PILÓN / Cortesía.

Considerándose un “soldado más” para el último año de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, Fredys Socarrás Reales, promete a su llegada al Ministerio de Trabajo una lucha unificada para mejorar las condiciones en materia de empleo.

La tarde de ayer, el exalcalde de Valledupar fue nombrado como viceministro de Empleo y Pensiones. Su posesión fue en el Palacio de Nariño ante la ministra Griselda Restrepo Gallego, quien leyó el decreto 1300 del 2 de agosto de 2017, emanado por la Presidencia de la República.

La noticia se conoció pasadas 2:30 de la tarde y minutos después EL PILÓN dialogó telefónicamente con Socarrás Reales para conocer sus impresiones, pero además saber cuál será la ruta de trabajo que tendrá en los próximos días, así como también las acciones para mejorar las condiciones de empleabilidad en ciudades como Valledupar.

Un nombramiento anunciado pero solo hasta hoy (ayer) se hizo realidad. ¿Cuáles son sus impresiones?

Este nombramiento y confianza que ha depositado el presidente Juan Manuel Santos, así como la ministra Griselda Restrepo, es un reto importante para el Cesar y coadyuvar este último año de gobierno donde se comienza a materializar el acuerdo de La Habana, además de poder complementar las políticas públicas sobre empleo que hacen falta por cumplir en el Plan de Desarrollo Hacia un Nuevo País. Considero que hay muchas tareas y trabajo, aspiramos darle buenas noticias al país, a los desempleados, empresarios y particularmente de mi parte, al caribe colombiano y al Cesar. Me pongo a consideración del gobernador Francisco Ovalle, al igual que el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, para ayudarlos a sacar adelante sus políticas de empleo.

¿Cómo llegó un médico al Viceministerio de Empleo y Pensiones?

Esta es una profesión libre, independiente, que tiene mucha sensibilidad social, realmente los estudios y experiencia como alcalde nos dan la motivación para rodearnos bien, trabajar duro, para que el presidente logre un balance importante en materia de las políticas de empleo que corresponde en su gran responsabilidad al Viceministerio de Empleo y Pensiones.

¿Cuáles son sus funciones en esa cartera nacional?

No hay un proyecto o ley que no tenga que ver con la generación y el empleo en Colombia, todo lo que está alrededor de la política, formalización, capacitación, mejorar la condición de vida de los colombianos, están centradas en el Viceministerio por eso tenemos un reto importante e interesante.

Un exalcalde de Valledupar no ocupaba un cargo de tal magnitud hace muchos años, ¿Cómo lo consiguió?

He sido un apasionado alcalde que logró entre los años 2012 y 2015, las cifras más importantes en inversión social, jalonadas del gobierno nacional. El presidente que en los últimos 30 años que más ha invertido en el Cesar es Juan Manuel Santos y me deja un gran compromiso. Él ha tomado la decisión de llamar, acepté el reto y tomé su invitación, conoce la manera cómo cambiaron los números en materia financiera en Valledupar, conoce cómo hemos planificado el municipio, cómo fuimos exitosos en la política de vivienda. Al gobierno nacional me trajeron las cifras y la gestión que hicimos en el municipio de Valledupar.

Pero también sonó para llegar a la Superintendencia Nacional de Salud, ¿por qué no ocurrió?

Habían muchas especulaciones, el Presidente hace rato tenía la intención de traerme al Gobierno, me siento a gusto porque conozco los antecedentes de la ministra Griselda Restrepo como una mujer exitosa en la gestión de la política pública, con experiencia, y creo que haremos un gran equipo de trabajo porque ella viene del Valle del Cauca y yo del Valle de Upar.

¿Cuál es el primer proyecto a abordar?

Hay muchas tareas, estamos terminando el empalme, creo que sería prematuro, pero en materia de formalización e impulsar algunos sectores que hoy necesitan al gobierno será vital para acortar la brecha de pobreza existente en el caribe colombiano, especialmente en mi tierra Valledupar.

¿Y su mensaje a quienes critican su arribo al gobierno nacional?

Creo que son avatares de la política, considero que desde hoy soy un soldado más para trabajar con las comunidades, sectores políticos y en representación del gobierno nacional estoy dispuesto a trabajar con ellos, así hayamos estado en rivalidades aquí estoy para colaborarles.

Perfil

Fredys Miguel Socarrás Reales es médico cirujano, con experiencia tanto en el ámbito político-administrativo como en la docencia universitaria. Fue diputado de la Asamblea del Cesar y alcalde de Valledupar, durante el periodo 2012-2015.

Es egresado de la Universidad Libre de Colombia y posteriormente se especializó en Gerencia de Servicios de Salud. En 2012 fue catalogado como el mejor alcalde del país por la firma encuestadora Cifras y Conceptos.

Actualmente, el viceministro Socarrás Reales cursa un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Zulia, Venezuela.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co