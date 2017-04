“Ahora es corronchera viajar en los buses”: ‘Poncho’ Zuleta

‘Poncho’ Zuleta lamentó el accidente que produjo la muerte de Martín Elías y pidió prudencia a los nuevos artistas de la música vallenata, a la hora de tomar carretera en vehículos privados. EL PILÓN / Archivo.

Calificándose de “corroncho”, de ser un artista arraigado a sus inicios, el cantante Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta cuestionó la actitud de los nuevos artistas que desafían las carreteras viajando en sus vehículos particulares y no en buses con la agrupación.

Zuleta, quien sostuvo hace cerca de 30 días el último encuentro con Martín Elías luego de alternar en un compromiso musical en Cúcuta, advirtió que “si Silvestre Dangond viaja en un bus es un crimen”.

“Ahora andan matándose en los carros, ahora es corronchera viajar en los buses, el único corroncho soy yo, y yo creo que si Silvestre Dangond se mete en un bus es un crimen, Peter hace lo mismo y es un crimen, pero bueno, aquí está el resultado de todo eso”, lamentó ‘Poncho’ Zuleta, a quien Diomedes Díaz consideraba su padre musical.

“Hace un mes hicimos una presentación en Cúcuta y compartimos mi sobrino Martín y yo. Viajamos en avión Cúcuta-Bogotá-Valledupar, entonces era mi deber darle consejos porque ese pelado era mi hijo. Le dije que los ingresos producidos en la música debían invertirse bien, le pregunté por qué tenía que cambiar de carros todos los meses, por qué tenía que cambiar de reloj, pero no solamente en este caso de Martín Elías. Ahora apenas estos artistas nuevos tienen éxitos se vuelve una rebatiña de decir ‘tengo más plata’, ‘ando en el mejor carro’”, indicó el intérprete de ‘Ahí vas paloma’.

‘Poncho’ Zuleta sostuvo que a él no lo verán “en un carro fino para ir a tocar”. “Yo ando en el bus, con mis músicos, con un conductor responsable, con un hombre que me garantiza mi seguridad, no se me ha quitado nada por andar viajando así; pero esa vaina de ahora que es el que más corra, el carro más fino; tengan su carro para pasear con su mujer y sus hijos”, afirmó Zuleta.

La muerte de Martín Elías se suma a la de otros artistas que han perdido la vida en un accidente de tránsito, entre ellos Kaleth Morales, Jesús Manuel Estrada, Hernando Marín Lacouture, entre otros.

Poncho’ Zuleta estará este domingo en Valledupar, en el marco de un homenaje musical que le brindarán las autoridades locales a la memoria de Martín Elías, en el parque de la Leyenda Vallenata a partir de las 4:00 de la tarde.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co