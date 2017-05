Agua estancada en las calles de Enrique Pupo

La comunidad del barrio Enrique Pupo reclama a la administración municipal la pavimentación de la calle 4 A con carrea 19 A, porque tiene problemas de inundación cada vez que llueve. Suministrada.

Cada vez que llueve fuerte en Valledupar, Norelis Romero junto a sus hijos debe hacer maravillas para salir o ingresar a su vivienda ubicada en la calle 4 A con carrera 19 A del barrio Enrique Pupo, detrás de la clínica Erasmo, debido a que se estanca el agua por la falta de pavimento en el lugar.

Norelis lleva viviendo 17 años en este sector pero explicó que este problema se agudizó hace siete años cuando construyeron una casa en el lote contiguo, debido a que por ahí evacuaba el agua cada vez que llovía. “El agua queda estancada porque ya no tiene por donde subir, antes salía por el lote pero ya construyeron ahí”, precisó la afectada.

Norelis es estilita y por su trabajo le ha tocado hacer acrobacias para entrar a su casa. “La otra vez me tocó pedirle a un señor que me montara en su burro para poder entrar a la casa porque había cepillado un cabello y no me podía mojar, esto es inaudito”, contó la residente.

Afirmó que su hijo menor, que tiene ocho años, el jueves pasado no pudo asistir al colegio porque era imposible salir de la vivienda.

Las comunidad de Enrique Pupo le solicitó ayuda a Luis Fabián Fernández cuando fue alcalde de Valledupar y según contaron este le dijo que tenían que pagar el cemento, “ahora estoy viendo que están pavimentado bastante calles por eso pedimos que nos ayuden a pavimentar esta porque estamos viviendo un calvario”, aseveró la habitante de este barrio del norte de la ciudad.

Por Sara Maestre DiazGranados