Agobiado por las deudas, se suicidó albañil en Valledupar

Momentos en que la Sijín de la Policía Nacional evacuaba el cuerpo sin vida de Adinson Manuel De Oro López del lugar del suicidio al sur de Valledupar. Foto cortesía.

“Él fue a mí casa a pedirme ayuda, porque estaba muy desesperado por las deudas, pero yo estaba en similar situación y no pude acceder a su petición. Él me decía que la mujer no lo dejaba respirar económicamente”, aseguró uno de sus familiares, en medio del llanto y dolor al enterarse del suicidio en la mañana de ayer.

La ‘asfixia’ económica, la falta de un trabajo digno y la deuda de tres meses de arriendo, serían las causas que obligaron a Adinson Manuel De Oro López, de 29 años de edad a tomar la fatal decisión de suicidarse colgándose del cuello con un cable eléctrico que amarró en una vida de la sala de su vivienda.

El hecho se registró en la carrera 26 número 46-27, apartamento 101 del barrio ‘Villa Fuentes’ de Valledupar, al parecer en horas de la madrugada de ayer, pero el cuerpo fue hallado suspendido hacia las 7:19 de la mañana del mismo día, cuando uno de los vecinos tocó la puerta de la calle y se encontró con la dantesca escena.

Sin embargo, los familiares de la víctima manifestaron que el hoy occiso estuvo departiendo antes con unos amigos y al regresar a su residencia, no quiso dormir en su habitación, sino que decidió hacerlo en la sala, dónde fue hallado suspendido.

Diana De Oro, una de las hermanas indicó que se encuentra sorprendida por lo sucedido, porque ella jamás le escuchó que no quería seguir viviendo, ni mucho menos que quería suicidarse. “Para mí eso está raro, ahí hay algo que no está claro y voy a investigar hasta las últimas consecuencias. Él sí estaba preocupado por las deudas que tenía e incluso la señora de la casa donde vivía con su mujer, se la había pedido porque le estaba debiendo, pero eso no era la causa para que se matara. Nosotros somos desplazados de la violencia de El Carmen de Bolívar”, explicó.

De Oro López vivía con su compañera sentimental en esa vivienda, dejó un niño de meses y tuvo tres hijos más en otros hogares que formalizó.

Según las estadísticas que lleva EL PILÓN sobre los suicidios, en el Cesar se han registrado veinticinco casos de autoeliminación, y ocho en Valledupar, de los cuales cuatro son hombres, tres mujeres y un menor de edad. No obstante, las estadísticas de la secretaría de salud departamental, son inferiores a estas.

Por Abdel Martínez Pérez