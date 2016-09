Adultos deben hablar con los chicos del uso que dan a internet, dice experta

Los adultos deben hablar con los chicos “sobre el uso que hacen de las pantallas” y la difusión de información personal en internet, afirmó hoy la experta argentina Roxana Morduchowicz, para quien es clave el criterio y la experiencia de vida de los padres para orientar a sus hijos.

“Está muy instalado en las familias preguntarles cómo te fue en historia, cómo te fue en matemáticas, qué tal la prueba de lengua, pero no está instalado y no se acostumbra preguntarles qué hiciste hoy en internet, por dónde navegaste, qué sitios web descubriste, qué paginas web te hicieron sentir mal, con quién te comunicaste”, explicó Morduchowicz a Efe.

En el marco del III Congreso para directivos “Gestión para la transformación y la innovación educativa”, la también consultora permanente de la Unesco subrayó la importancia de, “sin invadir la privacidad de los chicos, estar al tanto del uso que hacen de las pantallas”.

“Esto no tiene que ver con tecnología, no tiene que ver con el uso que hagamos de la tecnología, sino tiene que ver con dialogar. Así como le preguntamos cómo te fue en la prueba de matemáticas, aunque yo no sepa nada de matemáticas y no sea una experta en matemáticas también le tengo que preguntar qué hiciste hoy en internet”, insistió.

Advirtió que sobre todo los adolescentes “suben mucha información personal a internet”, como su domicilio, nombre real, los horarios de sus actividades, el club al que van o cuándo están de vacaciones.

Según esta investigadora, doctora en Comunicación de la Universidad de París, los jóvenes hacen esto porque “se sienten expertos y piensan que a ellos nada les va a pasar” y por otro lado porque “no miden el alcance de internet y piensan que solo sus amigos o los amigos de sus amigos van a leer lo que ellos escriben”.

En ese sentido recomendó explicarles “dos cosas básicas: primero nunca estamos seguros de quién está detrás de la pantalla (…) y como en la vida real hay gente malintencionada que usa la información que subimos o las imágenes que subimos de una manera no conveniente” y que lo que está en internet es difícil de borrar.

“Explicarles que es muy difícil de borrar (lo que suben a internet), que el día de mañana cuando busquen un trabajo alguna empresa puede mirar su perfil de la secundaria y decidir no contratarlo por eso que escribió cuando era un adolescente”, sostuvo esta investigadora de temas relacionados con niños, adolescentes y la tecnología.

A su juicio, “para explicarles estas cosas no necesitas saber de tecnología, solo tener el criterio y la experiencia de vida que tiene un adulto”.

En la segunda jornada del congreso, Morduchowicz insistió en que en internet “nada es 100 % privado” y que no es posible pensar que un perfil privado “no lo ve nadie más”.

El congreso, organizado por Santillana a través de su plataforma “Santillana Compartir”, reúne desde ayer y hasta este sábado, en San Andrés, en el Caribe Colombiano, a directivos de 135 colegios del país.

EFE