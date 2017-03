Adriana Lucía una artista que creció en el vallenato

Es decidida, apasionada y sensible. Adriana Lucia López Llorente nació hace 35 años en Carito, Córdoba, y ya completa 20 años de una carrera musical que nació en el vallenato.

Lleva la música en sus venas, le debe gran parte de su talento no solo a la sangre artística que heredó de su familia sino al contacto directo con las famosas cantadoras que en su tierra natal deambulan por las calles interpretando y evocando los ritmos de su tierra.

Desde niña estuvo en festivales cantando porros y cumbias propias de su región. A los 12 años y para complacer a su papá se aprendió ‘El jerre jerre’, canción de Rafael Escalona, y fue precisamente al compositor a quien se lo interpretó por primera vez.

La fuerza de la voz de Adriana Lucía para interpretar ese vallenato marcó el inicio de su carrera musical; deslumbró a quienes las escucharon y Escalona le pidió que el día que grabara un disco metiera esa canción.

Tal compromiso y aprobación de uno de los más importantes compositores de la música vallenata impulsaron la carrera de esta joven, que a los pocos años se convirtió en una estrella del vallenato y su nombre y voz se conocieron en todo el país.

‘Enamórate como yo’, de la autoría de Wilfram Castillo fue el sencillo de su primer álbum que le dio un vuelco total a su vida. Esta canción se convirtió en un clásico de la música vallenata interpretada en voz femenina.

Ya han trascurrido 20 años desde 1997, fecha en que Adriana Lucía grabó por primera vez, luego hizo tres discos más, ‘Destellos de amor’, ‘Dos rosas’, ‘Te amaría’, ‘De corazón a corazón’. Luego pasó a las fusiones con ‘Porro nuevo’ y finalmente ‘Porro hecho en Colombia’.

Durante su visita a Valledupar la artista reveló a EL PILÓN lo que significa para ella el vallenato y lo que piensa del llamado de la Unesco, además de lo que viene para su vida musical.

“El vallenato es mi formación, mi cuna aunque Valledupar no es mi lugar de nacimiento yo creo que el vallenato si es la cuna donde me mecí, mi formación como artista profesional, es mi salto del mundo aficionado al mundo profesional y creo que tengo mucho de eso, creo que haberme metido en un mundo normalmente de hombres me dio una entereza, una fortaleza y muchas ganas de seguir trabajando”.

Pese a que esta artista se hizo en la música vallenata, se retiró de este género para dedicarse a difundir otros ritmos, dejando de alguna manera huérfanos a ese público que creció escuchando el vallenato en la voz femenina de Patricia Teherán a la que luego de su partida, Adriana Lucía le dio continuidad, grabó cuatro producciones con acordeoneros como Jimmy Zambrano, Harold Rivera, John Lozano y Julián Rojas.

‘Llegaste tú’ fue la última canción del ciclo vallenato en la carrera de la artista cordobesa.

“Yo soy fiel a mí. Nací en el departamento de Córdoba, en El Carito, una tierra musical donde crecí oyendo sonidos y siento que debí ser fiel a mí y así como muchos vallenatos aman y defienden sus cosas, yo soñaba con que el mundo conociera mi pueblo, mi gente y mis sonidos. El porro sí está huérfano, ese no tiene a nadie, ese solo me tiene a mi o a muy poquitos haciendo fusiones, por eso siento el compromiso con mi tierra y con mis sonidos”, manifestó Adriana Lucía.

La artista aseguró que aunque llegó al vallenato por casualidad y cosechó muchos éxitos con él, se siente infinitamente agradecida, pero su misión es mostrar los ritmos de su tierra.

En este 2017 la artista cumple 20 años de carrera artística. “En estos 20 años muchas cosas han cambiado y muchas permanecen intactas, lo que creo que nunca he cambiado y espero nunca cambiarlo es mi esencia, la pasión que tengo por cantar, el respeto que tengo hacia el escenario, sean 10, 100 o 10.000, los trato con mucho respeto. Han cambiado que de pronto soy un poquito más consciente de lo que hago ahora, porque empezar tan niña, no tenía muy claro mis objetivos”, manifestó.

Para conmemorar su historia musical la artista lanzará una producción musical el próximo 21 de abril en homenaje a grandes juglares de la música entre los que se encuentra Alfredo Gutiérrez. Aunque no reveló cual es el tema, aseguró que es una canción muy especial, es un homenaje a Valledupar y a los compositores que tanto respeta y admira.

Ante la declaratoria del vallenato como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco, Adriana Lucía aseguró que “la música atraviesa la crisis más grande, nuestro folclor y raíces están amenazados, porque se ha desvirtuado el corazón de nuestra música. No estoy en contra de los géneros de fusión, pero si estoy en contra del olvido, la esencia y el corazón de los que es nuestra música. Me preocupa que la motivación de los nuevos artistas es equivocada, yo he visto artistas nuevos que dicen soñar con ser famosos, eso no es motivación es una consecuencia”, puntualizó Adriana Lucía.

“Es muy importante cuando descubres desde pequeño lo que quieres porque vas a trabajar toda la vida encaminado a ese propósito”, dijo la artista para motivar a niños y a los jóvenes a explorar en la música y a los padres a apoyarlos.

Yo iba pa’ Manaure pero quise devolverme

Me salió una fiera de figura amenazante

Era un armadillo, era un jerre jerre

Que pa’ meterme miedo me flequeteaba a’lante

“Valledupar es muy especial para mí, aquí lancé mi primer disco y tengo muchas ganas de que me inviten al Festival Vallenato”.

Discografía

2016 Pa afuera los dolores

2014 Porro hecho en Colombia

2008 Porro nuevo

2001 De corazón a corazón

2000 Te amaría

1999 Dos rosas

1998 Destellos de amor

1997 Enamórate como yo