Adolescente se ahogó en un jagüey

Los familiares del joven Kendry Almendrales recibían expresiones de solidaridad en los alrededores de la morgue de Medicina Legal.

El paseo de varios amigos a un jagüey localizado en una finca cercana al municipio de Bosconia, Cesar, terminó en tragedia. Uno de los jóvenes que nadaba en el pequeño estanque murió por inmersión.

“Me ahogo, me ahogo, me ahogo”, gritaba Kendry Almendrales Vásquez, de 17 años, en medio de la desesperación y pidiendo ayuda a sus compañeros, tras quedar sin fuerzas para continuar nadando para alcanzar la orilla, pero quienes lo acompañaban pensaron que se trataba de una broma y no se lanzaron a salvarlo.

Según el reporte que los testigos entregaron a las autoridades, el joven tuvo un lapso de media hora bajo el agua, mientras que uno de ellos se fue a pedir ayuda a los trabajadores de la finca, quienes atendieron el clamor de los desesperados muchachos y lograron rescatar el cuerpo sin signos vitales.

“Mi hijo salió de mi casa a las 3:00 de la tarde del lunes, me dijo que iba a salir con unos amigos y tres horas después recibí una llamada de uno de ellos dándome la nefasta noticia. Eso para mí fue muy duro, yo no supe dónde quedé y no lo podía creer, porque no hacía nada que mi hijo estaba en mi casa”, dijo Roberto Almendrales aún confundido por la pérdida irreparable de su hijo menor.

El cuerpo fue traslado a las instalaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar, por parte del CTI de la Fiscalía.

Kendry Almendrales Vásquez se había graduado de bachiller en la Institución Educativa Eloy Quintero Araujo de Bosconia y el próximo 6 de febrero iba a comenzar el primer semestre de Salud Ocupacional en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, sede Valledupar, donde ya estaba matriculado.

El sepelio del joven residente en el barrio El Paraíso de Bosconia se realizará hoy en ese municipio.

Por Abdel Martínez Pérez