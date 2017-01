Acusan a policía de matar a mecánico en La Jagua de Ibirico

Edilmer Becerra Díaz.

Un miembro activo de la Policía Nacional, adscrito a la subestación del municipio de La Jagua de Ibiríco, Cesar, habría sido quien mató a un joven en la madrugada de ayer en esa población minera.

La víctima fue identificada como Edilmer Becerra Díaz, de 28 años, mecánico natural de El Tarra, Norte de Santander, que residía desde hacía muchos años en La Jagua de Ibirico.

Al joven le propinaron varios impactos de bala por la espalda en medio de un intercambio de palabras con el uniformado, quien precisamente se encontraba de guardia en la madrugada del suceso.

El uniformado implicado en el homicidio, cuya identidad no fue suministrada por las autoridades, no se encuentra detenido, según indicó el comandante de Policía Cesar (encargado), teniente coronel Mauricio Bonilla Méndez, pero precisó que está en la sede policial mientras se acopian las pruebas.

En rueda de prensa, los periodistas le preguntaron a Bonilla Méndez si el uniformado implicado en el crimen tendría alguna relación sentimental con una exnovia de Becerra Díaz, a lo que respondió: “Eso hace parte de la investigación”.

Testigo directo

José Ferreira, testigo de los hechos y con quien se encontraba Becerra Díaz departiendo en un establecimiento público, relató que un policía lo mató luego de varios alegatos.

“Nosotros estábamos tomando cerca de la estación de la Policía y cuando íbamos caminando salieron tres uniformados, dos de ellos portaban bolillos y otro estaba armado. Al notar el acercamiento hacia nosotros, empezamos a correr, yo me enfrenté a dos de ellos, el otro tiró el fusil y me dijo que nos diéramos puño, a mí me levantaron a bolillo y a mi compañero de parranda le dispararon”, aseguró.

Insistió en que tanto Becerra Díaz como él transitaban tranquilos por el sector, cuando los policías los agredieron. Además indicó que el homicidio de su compañero podría estar relacionado con asuntos pasionales, toda vez que él tuvo una novia y ella se enredó con un policía y ayer (jueves) le terminó.

“Creo que fue por eso, no sé si es, o no sea sí, nosotros no hemos tenido problemas con policías. Mi amigo, una vez fue baleado por la espalda, trató de correr, lo hizo, pero de inmediato se desplomó, quedó a pocos metros de la Estación de Policía, de inmediato fue auxiliado por varias personas que pasaron por el lugar y lo trasladaron al hospital local. Allí recibió la atención primaria, pero debido a la gravedad de las heridas, los médicos que lo reanimaban decidieron remitirlo a una clínica de Valledupar, donde llegó sin signos vitales”, agregó.

“No hay claridad del hecho”

Gladys Becerra, hermana del occiso, muy compungida por el suceso señaló que hasta el momento no tiene claridad del fatídico incidente y pidió a las autoridades celeridad y claridad el crimen.

“Queremos que la Policía nos aclare y diga qué fue lo que realmente pasó, ellos quieren presentar hechos diferentes a lo que en verdad pasó y porque lo mataron”, manifestó.

A su turno, el comandante de la Policía Cesar (encargado), teniente coronel Mauricio Bonilla Méndez, afirmó que la Fiscalía realiza la investigación y se esperan los resultados que entregue Medicina Legal y Ciencias Forenses.

“Se menciona que hay un procedimiento policial en inmediaciones en la estación de la Policía. Con el fin de tener claridad y transparencia, la institución policial solicitó que el CTI de la Fiscalía realizara los actos urgentes y de manera inmediata la justicia penal militar envíe un juez para que de manera paralela adelanten la investigación”, indicó el oficial.

Entre tanto, la oficina de asuntos disciplinarios de la Policía realiza las indagaciones respectivas, con el fin de recolectar las pruebas necesarias para dar claridad a los hechos.

Por Abdel Martínez Pérez