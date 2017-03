Acordeonera upecista y su grupo ganan Congo de Oro en Carnaval de Barranquilla

La Acordeonera upecista, Wendy Paola Corzo Carmona, integrante de la Agrupación Vallenata “Evelin la Voz Dulce”, estudiante de séptimo semestre del Programa de Ingenierá Ambiental y Sanitaria, se acaba de traer para Valledupar y la UPC el Congo de Oro 2017, en la Categoría Vallenato, en el marco del Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla.

Además de esta importantísima distinción la joven acordeonera, descendiente de la etnia Kankuama, y quién hace pareja musical con la cantante Evelin Gómez Canabal, resultó ganadora en el Concurso como Mejor Solista Instrumental (mejor músico), distinción que se hace igualmente en el marco de este festival.

“Me siento muy contenta con este gran triunfo, el cual pude lograr gracias también al apoyo que siempre me han brindado en la Universidad Popular del Cesar, especialmente quiero agradecer al decano y a los profesores, quiénes me colaboran mucho especialmente con los permisos para poder participar en los diferentes eventos. Quiero agradecer también a la Oficina de Bienestar Institucional, y a todos los directivos de la universidad, siempre he sentido el apoyo de todos ellos”, indicó la joven artista.

La joven artista ha sido jurado en el “Festival Voz de Acordeones”, en Monterrey, México, ganadora como mejor acordeonera en el Festival Indio Tayrona de Santa Marta y en los festivales de San Diego y el Corregimiento de Mariangola, Cesar, entre otros certámenes de este tipo.

Es de indicar que de esta agrupación hacen parte además las estudiantes también upecistas, Winifer Campuzano, quién interpreta los timbales y Andrea Guillén, en la Guacharaca, ambas estudiantes del Programa de Licenciatura en Arte y Folclor.

Las directivas de la UPC, en cabeza de su rector, Carlos Emiliano Oñate Gómez, expresan a Wendy y a todos los integrantes de su grupo, las más sinceras felicitaciones, por este logro que engrandece no solo a Valledupar sino también a la Universidad Popular del Cesar.