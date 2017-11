Un acelerado calentamiento acaba con la Sierra Nevada

La Sierra Nevada fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1979.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, no tiene exactitud de la nieve que aún se encuentra en la parte alta de la ecorregión que ocupa tres departamentos del Caribe: Magdalena, Cesar y La Guajira.

Sus estudios están basados en satélites establecidos por encima de la Sierra Nevada, debido a que su red de monitoreo no ha podido hacer presencia históricamente porque no han logrado consenso con los líderes indígenas. Actualmente hay un proyecto para instalar equipos tecnológicos en la parte alta y no será viable hasta no consultar a las comunidades nativas, que siguen estudiando la solicitud del Ideam.

En un último informe publicado por el Ideam, fechado de 2016, el ente advierte que la Sierra Nevada mantenía en esa vigencia un área glaciar de 6.71 kilómetros cuadrados. Cifras preocupantes si se tiene en cuenta que desde 1977 se viene presentando un fenómeno continuo de calentamiento y reducción de los glaciares en todo el mundo, que en términos generales y según otro informe revelado anteriormente por el mismo Ideam, señala que en Colombia entre el año 1980 y 2010, se ha perdido el 57 % del área glaciar.

La pérdida de la nieve en la Sierra entre 1954 y 1995 fue de 71.5 kilómetros cuadrados (km2), mientras que en 2010 ya habría disminuido a 7.14 km2, y lo que más preocupa es que en el 2050, posiblemente se daría la desaparición total de la nieve.

La Sierra Nevada constituye una parte importante para las comunidades indígenas que habitan en sus cercanías, como los arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos. Su altura máxima es de 5.775 metros sobre el nivel del mar.

Según Naciones Unidas en el 2050, el planeta que hoy tiene más de 7.000 millones de habitantes, tendrá 9.000 millones, mucha gente para poca agua disponible.

Inconvenientes

El chundua, como le llaman los arhuacos a la parte nevada de la Sierra Nevada de Santa Marta, es, según su tradición, el lugar donde se originaron la vida, la sabiduría y las leyes. Sus cumbres son consideradas como personas y guardianes de honor. Para salvaguardar estos mitos, los mamos de las poblaciones indígenas hacen pagas.

De acuerdo con cálculos indígenas, hoy existen cerca de 400 proyectos minero-energéticos con títulos o a la espera de licencia para operar dentro de su territorio. Por ejemplo, en Valledupar tienen registros de 28 titulaciones definidas, en Bosconia 18 y en El Copey nueve.

“Hay temas de amenazas fuertes como son las licencias ambientales, la falta de una consulta previa adecuada en donde las decisiones de la autoridad indígena sean realmente obligatorias para el Estado como lo mandan las normas. Se hace necesario un diálogo permanente, adecuado y efectivo”, declaró Leonor Zalabata Torres, líder de los arhuacos, al referirse a la problemática en un territorio sagrado como es la Sierra Nevada de Santa Marta, pero que hoy está en peligro por la industria extractiva, basada principalmente en la minería.

La Sierra es la formación montañosa litoral más elevada del mundo, con dos picos de 5.775 metros de altitud; el pico Cristóbal Colón y el Simón Bolívar. Por su variedad de ecosistemas, pisos térmicos junto al mar, su belleza singular y su riqueza histórica y cultural constituyen un paraje único para visitar, fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1979.

Otros nevados

El Ideam reveló que los seis nevados que actualmente tiene el país (volcán Nevado del Huila o Wila; volcán Nevado del Tolima; volcán Nevado Santa Isabel; volcán Nevado del Ruiz; Sierra Nevada de El Cocuy, Güicán o Chita; Sierra Nevada de Santa Marta), son pequeñas masas de hielo, casi insignificantes en la contabilidad de las superficies heladas del planeta. Se enfrentan al peligro de extinción frente a los efectos del cambio climático.

Hay otros nevados que aún existen en el país, entre ellos está la Sierra Nevada del Cocuy, establecida entre las zonas más altas de la cordillera Oriental de los Andes, entre los departamentos de Boyacá y Arauca. El área glaciar de la sierra hace parte del área protegida que lleva el mismo nombre, con una altura máxima de 5.380 metros sobre el nivel del mar.

Aparece además el volcán nevado del Huila, localizado a 60 kilómetros de Neiva, entre los departamentos de Huila, Cauca y Tolima. Su altura máxima es de 5.364 metros sobre el nivel del mar. El nevado está sobre un complejo volcánico, clasificado como activo.

El volcán nevado del Ruiz situado entre los municipios de Villamaría, en Caldas; y Villahermosa y Casablanca, en Tolima. Su altura es de 5.330 metros sobre el nivel del mar y su área glaciar fue de 9.03 kilómetros cuadrados en 2016.

El área glaciar del volcán nevado del Tolima, entre Ibagué y Anzoátegui. Pertenece al Parque Nacional Natural Los Nevados y se localiza entre el volcán nevado Santa Isabel y el volcán nevado del Ruiz. Tiene una altura de 5.280 metros sobre el nivel del mar.

Finalmente aparece el volcán nevado Santa Isabel, ubicado entre los departamentos de Caldas, Tolima y Risaralda. Es considerado como el glaciar con la altura más baja, con 5.100 metros sobre el nivel del mar. Además, su área glaciar es de 1.01 kilómetros cuadrados.

