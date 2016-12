“El accidente donde murió ‘Juancho’ Rois pasó por llegar tarde”: ‘El Zurdo’ Ustariz

Jesualdo ‘El Zurdo’ Ustariz fue uno de los integrantes más importantes de la agrupación de Diomedes Díaz con ‘Juancho’ Rois. EL PILÓN / Joaquín Ramírez.

“Para mi jefe, para mi amigo, para el compañero de tantos viajes, para un cóndor que un día voló tan alto que se topó con la gloria. Diomedes lo peor de la muerte es el olvido y a ti te recuerdan ahora más, entonces muerte te pregunto ¿Dónde está tu victoria?”, con esta frase el locutor e historiador, Jaime Pérez Parodi, recuerda a Diomedes Díaz Maestre.

‘El Cacique de La Junta’ se caracterizó por mantener músicos de primera línea en su agrupación.

En los espectáculos los llamados acompañantes tenían relevancia; en tarima la uniformidad primaba sobre todas las cosas y la sincronización musical era envidiada por el resto de agrupaciones vallenatas.

Jaime Pérez Parodi, por ejemplo, llegó al grupo después de aceptar una propuesta de Diomedes Díaz para que dejara a Jorge Oñate y se fuera con él a cambio de un pago doble. Así pasó con Rangel ‘Maño’ Torres, José del Carmen ‘Tito’ Castilla, José Vásquez, Jorge Valbuena, Jesualdo ‘El Zurdo’ Ustariz, Alfonso ‘Poncho’ Orozco, Héctor ‘Tico’ Rojano, Edgar ‘El More’ Ovalle, Hugues Fernández, Giovanni Caraballo y muchos más a los que Díaz Maestre les dio fama y popularidad.

En el marco del tercer aniversario de la partida de Diomedes, el cantante que la tarde del 22 de diciembre de 2013 silenció a Valledupar y al mundo entero con su partida, sin anunciarla, como lo había dicho la noche anterior de su muerte en su último concierto que ofreció en Barranquilla, Jesualdo ‘El Zurdo’ Ustariz, guacharaquero por 23 años de Diomedes, en charla con EL PILÓN recordó a su expatrón, quien además fue su cuñado, y el trágico hecho que vivió cuando murió ‘Juancho’ Rois.

¿Cómo fue su vida como integrante en la agrupación de Diomedes Díaz?

Duré 23 años con Diomedes Díaz y fue mi época más linda. Cuando llegó su enfermedad y muerte yo no estaba en su agrupación. Yo comencé con Diomedes Díaz cuando grabó el álbum ‘El cóndor herido’, en el año de 1989, y grabé todos los long play con ‘Juancho’ Rois hasta el día de su muerte.

¿Cuándo llegó?

Yo trabajaba con Los Betos, ‘Beto’ Zabaleta y ‘Beto’ Villa, grabé todos los éxitos porque duré 13 años. Me desligo de ellos cuando se separan y ‘Beto’ Villa se une a ‘Poncho’ Zuleta, ahí hicimos una nueva agrupación y grabamos el éxito ‘Cabecita loca’, trabajé un año y fue cuando me enredé con ‘Juancho’ Rois y Diomedes Díaz. Recuerdo que estaba grabando con un grupo sabanero en el Hotel Doral Plaza de Bogotá, Abel Suárez estaba grabando la guacharaca y algo pasaba que daba para grabar la canción ‘María Esther’ y mencionaron mi nombre; fui, hice el tema y ‘Juancho’ Rois dijo que grabara todo el disco para que quedara el mismo color de la guacharaca. Grabé y al día siguiente me llamó Diomedes y quedé en el grupo.

Dicen conocedores del vallenato como Celso Guerra Gutiérrez que la época de Diomedes con ‘Juancho’ Rois fue una explosión a nivel comercial. Cuéntenos ¿Cómo eran esos momentos entre ellos?

Fue una época muy bonita, cuando eso Diomedes no le prestaba atención al que estaba al lado ni nada por el estilo, el que le ponía una queja a Diomedes era su enemigo, entonces él decía ‘cada maco con su mazorca’, pero después de la enfermedad (Guillain Barré) había mucha gente, mucha cosa y él peleaba.

Usted, al igual que ‘Tito’ Castilla es uno de los sobrevivientes del accidente aéreo donde fallecieron sus compañeros ‘Juancho’ Rois, ‘Maño’ Torres y Eudes Granados en Venezuela. ¿Qué puede recordar de esa triste historia?

Estábamos haciendo una gira en Venezuela y a ‘Juancho’ le gustaba andar con sus amigos siempre, uno de esos amigos cumplía años el 21 de noviembre (1994) y nos fuimos para la región de El Tigre, en una camioneta, pero como esa gente tenía tanta plata nos mandaron el avión de cuatro pasajeros. Eso nos pasó por llegar tarde. El avión nos estaba esperando desde las 10:00 de la mañana, pero como teníamos cuatro días de estar de gira, ‘Juancho’ se perdió y apareció a las 3:00 de la tarde, entonces como llegamos al aeropuerto (Maiquetía de Caracas, Venezuela) a las 5:00 de la tarde, el piloto dijo que no viajaba porque no había luz en la región de El Tigre; cuando eso no había celular y ‘Juancho’ corrió a llamar por un fijo a decir lo que pasaba, ellos (amigos de ‘Juancho’) dijeron que nos fuéramos que nos iban a poner una señal allá (El Tigre) y así fue que nos montamos. Nos dijeron que íbamos a llegar tipo 7:00 de la noche al sitio, que llegaríamos atrasados, así fue porque llegamos a las 7:05 y el piloto nunca vio esa señal, entonces ya no había combustible y lo más cerca era Ciudad Bolívar a 15 minutos, pero el combustible no alcanzaba, entonces debíamos aterrizar por regla y lo que hicimos fue tirarnos a aterrizar en una carretera; hicimos tres virajes y cuando íbamos coronando nos enredamos con un temple de un cable y así fue el accidente.

¿Qué pasó después del accidente?

A nosotros nos rescataron enseguida y nos llevaron a un hospital, donde a la media hora murió ‘Juancho’. Lo supe porque los mismos médicos me dijeron que acababan de morir dos de mis compañeros, que eran ‘Maño’ Torres y ‘Juancho’ Rois, el que murió instantáneamente fue Eudes Granados y también el piloto.

¿Cuál es la anécdota que más recuerda con Diomedes?

Yo tuve problemas en la agrupación de Diomedes cuando llega Iván Zuleta, él me quería sacar, entonces estábamos haciendo una gira en México, tocamos en Monterrey y yo quedé en la recepción del hotel con ganas de parrandear, me dijeron que Diomedes estaba parrandeando y me fui para donde él, seguí y Diomedes me quedó mirando y me dijo ‘Zurdo Ustariz, manito yo lo quiero y lo aprecio, pero usted cuídese que aquí no gustan de usted, aquí le tienen rabia’, esa fue la anécdota que más recuerdo con Diomedes.

Aniversario a Diomedes

Familiares, amigos y seguidores de Diomedes Díaz no dejan que su ídolo quede en el olvido, por eso hoy ofrecerán una serie de eventos en conmemoración a la muerte del cantante nacido en Carrizal, en La Junta, corregimiento de San Juan del Cesar, La Guajira.

Los actos inician desde las 9:00 de la mañana y culminarán pasadas las 8:00 de la noche en la residencia de Elvira Maestre, madre del fallecido cantautor de música vallenata.

9:00 A.M. – Ofrenda floral Jardines del Ecce Homo.

3:00 P.M. – Reunión familiar hermanos Díaz Maestre.

6:00 P.M. – Misa en la Iglesia Espíritu Santo.

“Eso nos pasó por llegar tarde. El avión nos estaba esperando desde las 10:00 de la mañana, pero como teníamos cuatro días de estar de gira, ‘Juancho’ se perdió y apareció a las 3:00 de la tarde”.

23 Años estuvo Jesualdo ‘El Zurdo’ Ustariz como guacharaquero de Diomedes Díaz.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co