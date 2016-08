¿Abuso de autoridad o controles al tránsito?

Rogelio Mendoza, reconoció que no debió decirle la mala palabra al uniformado, pero reprochó el hecho de cómo lo maltrataron.

A Rogelio Mendoza los médicos tuvieron que tomarle varios puntos de sutura en la cabeza, luego de que en medio de un procedimiento de tránsito un uniformado de la policía, estrellara la cabeza del hombre contra una de las puertas de vidrio de las oficinas de la Liga Contra el Cáncer del Cesar.

La víctima de 23 años quien es técnico en refrigeración de aire acondicionado manifestó que iba para su lugar de trabajo conduciendo una motocicleta que le había prestado un amigo, porque la suya estaba en mantenimiento. Sobre la carrera 19 en la glorieta de ‘Los Gayos’ estaba un puesto de control de la Policía Nacional realizando operativos de tránsito.

“Yo iba en la moto por la glorieta y adelante veo a los policías, pero yo iba en una moto ajena porque la mía la están arreglando, donde fuera la mía, no es problema porque tengo todos mis papeles, entonces subí la moto al andén y parqueé la moto ahí en la Liga, un policía viene y me dice que para una revisión y los documentos de la moto. Yo le dije que no tenía papeles y que venía para la Liga Contra el Cáncer, entonces el uniformado tomó el vehículo para llevársela hasta la cama baja, cuando viene de regreso yo le dije que debía esperar a que le diera los papeles de la moto y no podía llevársela. En ese momento yo estaba histérico y le dije una mala palabra, entonces el agente trató como de sacar su arma y las esposas, yo corrí dentro de la Liga y él me persiguió junto con otro policía”, indicó Rogelio Mendoza.

El joven aseguró que en el forcejeo golpeó con su casco a uno de los uniformados, situación que habría alterado a los policías de tránsito y para someterlo golpearon su cabeza contra la puerta de vidrio de una de las oficinas de la Liga Contra el Cáncer.

“Yo le pego con el casco, pero fue sin intención, entonces me empujaron y la cabeza me pegó contra el vidrio y me rompí en la frente. Me llevaron en la URI, me verificaron antecedentes, nunca he tenido problemas con nadie ni con la Policía, porque mi moto la tengo al día solo que la estaba arreglando. Luego de tomarme los datos me dejaron libre. Reconozco que me exalté en decirle la mala palabra, pero tampoco es para que golpeen contra un vidrio y todo con la violencia” dijo lamentó Mendoza.

Esta situación generó pánico entre los usuarios de la Liga Contra el Cáncer, varios de ellos se desmayaron al ver a Rogelio Mendoza lleno de sangre e inconsciente en el suelo.

“El muchacho entra corriendo a la Liga, de pronto corriéndole a la Policía, porque como que le había dicho una grosería cuando le quitaron la moto y lo atacaron acá dentro, lo empujan contra el vidrio y lo revientan, el muchacho se desmayó por el golpe. Una señora usuaria recibió un golpe por el forcejeo, otra paciente se desmayó ante todo el alboroto. Yo le dije a los policías que sí el muchacho había cometido un delito que lo esposaran, ahí discutimos todas con los policías porque el vidrio pudo haber ocasionado un daño más grande al hombre”, indicó Ana María Cuan, tesorera de la Liga Contra el Cáncer.

EL PILÓN se comunicó con la Policía en Valledupar para conocer su versión de los hechos pero no fue posible contactar algún comandante de la institución.