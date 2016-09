58% de los predios rurales del Cesar son informales

Río de Oro, El Copey, Chimichagua, Gamarra, Manaure y Aguachica tienen más del 70% de predios en la informalidad. Joaquín Ramírez/EL PILÓN

De los 43.163 predios rurales que posee el Cesar, 24.945 son informales, lo que significa que el 58% está en la informalidad. Este panorama preocupa a las autoridades departamentales y nacionales, por lo que se reunirán a debatir esta situación en el marco de un evento denominado Pacto por la Tierra.

En los 25 municipios existen problemas de predios informales, en unos está más asentado que en otros. Por ejemplo: Bosconia tiene el 88.99% en informalidad. Aguachica, Manaure, Gamarra, Chimichagua, El Copey y Río de Oro están por encima del 70% en informalidad. En el caso de San Martín, San Alberto, La Gloria, Astrea, Pelaya y González, están por debajo del 40%. Valledupar posee 415 mil hectáreas en predios, de los cuales 3.777 están en condición de informalidad, lo que representa el 49.48%. Así lo aseguró el secretario de Agricultura Departamental, Carlos Eduardo Campo Cuello.

“La idea es que el 100% de los predios estén legalizados y los campesinos que no tienen esa estabilidad jurídica la tengan para que podamos asociarnos y puedan ser beneficiarios de las políticas de desarrollo rural. Hay que mejorar la formalidad porque ésta es la llave que permite la entrada de los servicios institucionales como: crédito, vivienda e inversión pública, y a su vez, brinda la estabilidad jurídica que necesitamos para cualquier tipo de inversión privada”, acotó el funcionario.

El Pacto por la Tierra lo suscribirá la Gobernación del Cesar con los 25 alcaldes del departamento. La cita es mañana a las 10:00 a.m. en el Coliseo de Ferias, donde estará el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper; el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal; y el gerente de la Unidad de Planificación Agropecuaria, UPRA, Felipe Fonseca.

De acuerdo con Campo Cuello, lo que se busca es firmar un acuerdo de voluntades que busca la formalización de la propiedad rural del Cesar. Además habrá una Feria de Servicios con las diferentes entidades de orden nacional y regional que acompañaran el evento para despejar las dudas del acuerdo número uno de La Habana, donde está la Reforma Rural Integral. Asimismo está contemplado un conversatorio, donde los actores del Pacto por la Tierra debatirán sobre el acuerdo número uno de La Habana.

Pequeños productores no pagan

El Cesar se rige bajo una ordenanza, que fue aprobada en el primer semestre del presente año, que permite que los pequeños productores que quiera inscribir su predio ante el departamento no asuman ningún costo. “El departamento hace el esfuerzo de subsidiarle esa inscripción para que entre a la formalidad”, señaló el secretario de Agricultura del Cesar.

Beneficios de legalidad de predios

El director de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, Miguel Samper Strouss, aseguró que el título de la tierra es como la cédula para las personas.

“Una persona que no cuenta con el documento no puede votar, ser elegido, ni acceder a los beneficios sociales del gobierno. Lo mismo ocurre con el título de la tierra, tener legalizada la tierra le permite a los campesinos acceder a todos los beneficios del desarrollo rural: créditos, subsidios, construcción de infraestructura, capital semilla, acompañamiento técnico, entre otros. Es esa llave que abre la puerta al desarrollo del campo”, subrayó.

Barrido predial

La ANT, de acuerdo con Samper Strouss, está recibiendo todo lo que dejó el Incoder y se proyecta para hacer el programa más grande de formalización de tierras que haya existido en Colombia a través de una metodología, denominada ‘barrido predial’, donde llega predio por predio a formalizar el predio, para saber de quién es la tierra y en manos de quién.

El ambicioso programa de la Agencia Nacional de Tierras incluye un vuelco al manejo de los baldíos que según el director, rescataría el empleo y la productividad del sector agropecuario.

En lo que denominó el Pacto por la Tierra, el funcionario explicó que se va a suscribir con los gobernadores del país un plan estratégico para formalizar la propiedad rural de los cientos de miles de predios que hoy no tienen acceso a los beneficios del gobierno nacional.

“Vamos a salir a buscar a los campesinos para otorgarles los títulos de propiedad en un proceso riguroso nunca antes visto en el país. Tomará su tiempo, es un potro que hay que domar, pero lo lograremos”, dijo Samper.

El director de la Agencia Nacional de Tierras afirmó que el Pacto por la Tierra implica una nueva visión de cómo debe tratarse la tierra en el Cesar, puesto que históricamente se había pensado que la institucionalidad de tierras no respondía a solicitudes de campesinos para formalizar un predio o adjudicarle un baldío.

“La ANT cambiará eso, porque nosotros seremos los que nos acercaremos al campesino, somos nosotros los que iremos veredas por veredas, predios por predios, ayudándoles a los alcaldes, gobernador y trabajar de la mano con las comunidades para que exista el proceso de formalización”, argumentó.

El funcionario resaltó que el rol de la Agencia Nacional de Tierras en el posconflicto es protagónico y en consecuencia el rescate del sector rural y de la calidad de vida de quienes habitan el campo colombiano empieza por el reconocimiento de la propiedad a los que trabajan la tierra.

En cuanto a los baldíos, indicó que históricamente el Estado se ha dedicado a la administración de estos predios con el fin de algún día adjudicarlos. Ahora la Agencia Nacional de Tierras implantará un esquema de manejo inteligente, de tal manera que se pueda asociar a los grandes, medianos y pequeños empresarios del campo para impulsar la productividad y el empleo en el sector rural.

Formalización de entidades territoriales

El Asesor de la Agencia Nacional de Tierras, Carlos Felipe Quintero Ovalle, aclaró que una cosa es la formalización de bienes, que ocupan personas naturales, y otra es la formalización de bienes baldíos de las entidades territoriales.

“Hay alcaldías que tienen predios que están ocupando hace mucho tiempo, pero no han podido desarrollar proyectos porque no tienen la formalización del predio. La ANT formaliza y adjudica ese bien baldío al municipio para que pueda ejecutar las inversiones. Una de las características que se dan en todos los municipios del país es que no tienen esa formalización o legalizaciones, por lo que no pueden ejecutar ciertas inversiones”, indicó.

¿Sabía usted que…

Los pequeños productores que quiera inscribir su predio ante el departamento no asumirán ningún costo?

En los 32 departamentos de Colombia se firmará un Pacto por la Tierra que busca la titulación de tierras que en la actualidad se encuentran en estado de informalidad.

“A todos los campesinos y todo aquel que esté interesado en conocer cómo es el proceso que inicia la Agencia Nacional de Tierra está invitados mañana al Pacto por la Tierra, teniendo en cuenta que en el Cesar hay unas connotaciones especiales porque hay cerca de 1.200.000 hectáreas sin formalizar”: Miguel Samper Strouss, director de la ANT.

DATO CURIOSO

Para los alcaldes es importante este proceso que inicia la Agencia Nacional de Tierras, puesto que solo en el Cesar en estos momentos hay en trámite 143 solicitudes de adjudicación de bienes de interés público: acueducto, escuelas, sitios deportivos, entre otros aspectos.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN