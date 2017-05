350 docentes del Cesar marcharán en Bogotá

Los profesores del Cesar celebraron su día con actividades lúdicas y culturales como lo programó Fecode. Hoy marcharán por las calles de Valledupar defendiendo sus derechos.

“Porque el maestro luchando, también está educando”, gritaban al unísono más de 500 profesores del Cesar que se congregaron en el parque de Garupal de Valledupar para conmemorar su día, en medio del paro nacional que adelanta el magisterio desde el pasado jueves 11 de mayo.

En el Cesar hay alrededor de 8.700 maestros que cesaron labores desde el pasado jueves. Y para hoy los educadores se congregaran en Aducesar, a partir de las 7 de la mañana, para salir a marchar por las calles de Valledupar, para que la comunidad conozca el porqué se encuentran en paro.

Heberto García Cruz, fiscal de la Asociación de Educadores del Cesar, explicó que los docentes cumplieron con la programación estipulada por la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, que convocó al magisterio a concentrarse en las plazas públicas a celebrar con actividades culturales y lúdicas su día.

“Es importante mostrarle al gobierno que los maestros estamos en paro y seguimos luchando por nuestras reivindicaciones, esto se ha replicado en cada municipio del Cesar”, dijo el sindicalista.

Además, para defender sus derechos y peticiones, cerca de 350 maestros del Cesar marcharán hoy en Bogotá, desde las 8:00 de la mañana, en una manifestación que inicia en el Parque Nacional y concluirá en la Plaza de Bolívar.

Entre el pliego de peticiones de los trabajadores del magisterio se encuentra la mejora en el sistema de salud, el incremento del salario, la mejoría en la educación de los niños, mayor inversión en infraestructura educativa.

“Estamos en paro reclamando nuestras reivindicaciones. Estamos en el mes de mayo y el Gobierno Nacional no ha hecho el incremento del salario y reclamamos una mejor educación para los niños. Hoy tenemos las escuelas abandonadas, no hay comedores ni transporte, ni celadores ni secretarias. No hay infraestructura”, indicó Otto Rodríguez, docente del municipio de El Copey.

Según los docentes, durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos a nivel departamental y municipal el sector de educación pública no ha recibido mayor inversión.

El vocero de Aducesar manifestó que con este paro se defiende la educación pública y cuestionan programas como el de la jornada única en Valledupar. “Aquí no hay jornada única, porque no están cumpliendo con los principios que exige la jornada única, solo uno y a medias que es la alimentación y hoy no contamos con ello, sino a partir del mes de agosto cuando le giren nuevamente al plata; no planificaron y hoy tenemos los niños sin complementos alimenticios”, denunció.

Entre tanto, el secretario de Educación Departamental, Jorge Eliécer Araujo Gutiérrez informó que a la fecha son 26 mil millones los que el Ministerio de Educación debe girar al Cesar para garantizar la sostenibilidad del Programa de Alimentación Escolar en lo que resta del año. “A través de una circular informó a los rectores, directores de núcleo y padres de familia sobre la suspensión señalando que esta obedece a que el Ministerio de Educación Nacional no giró los recursos que por ley le corresponden”, que para este departamento son del 60%, con base en el decreto 185 de 2.013, reglamentario de la Ley 1530 del mismo año.

En la reciente visita al Cesar de la Ministra de Educación Nacional Yaneth Giha, fue solicitada la adición de estos recursos y la funcionaria expresó que tras la nueva Reforma Tributaria este ministerio también estaba a la espera de los recursos del Ministerio de Hacienda.

Por: Ariadne Osorio Ponce/ EL PILÓN

ariadneosoriop@gmail.com