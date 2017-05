Madre de niño asesinado en Curumaní se siente amenazada

En la institución educativa Camilo Torres Restrepo, fue hallado el niño de cuatro años semidesnudo con signos de asfixia. Suministrada.

En medio del llanto, sollozos y dolor, Lilibeth Rodríguez Linares, de 20 años, madre del niño Jhoan Alexander Rodríguez Rodríguez, de 4 años, hallado muerto en el patio del colegio Camilo Torres Restrepo de Curumaní, confesó ante EL PILÓN que a ella si le gusta el licor, pero que nunca pensó que la vida de su hijo correría riesgo al dejarlo solo en casa.

La joven contó que el pasado sábado, a las 10:00 de la noche, dejó durmiendo a sus dos hijos en su casa, localizada en el barrio Buenos Aires y salió tomar en un billar cercano.

“Mis hijos jugaban en un manjol del alcantarillado y me dijeron que tenían sueño. Me los llevé a casa y los acosté y me fui para el billar ‘Los Castillejos’, donde departí con mi tío Carlos y otros amigos. Como a las 11:00 de la noche de ese mismo día, mi tío me dijo que iba a darle vuelta a los pelaos y al día siguiente se fue de la casa y mandó a pedir la ropa que tenía allá. Él vivía en Venezuela y hace como diez días que le di posada en mi casa. Él parece que es consumidor de drogas. Esta misma declaración, se la entregué a la Policía, no es que esté sospechando de él, pero eso ocurrió y les pido a las autoridades que investiguen a fondo hasta dar con el o los asesinos de mi hijo”, explicó la inconsolable madre.

Precisó, que esa noche ella llegó a su casa con dos amigos a darse cuenta de sus hijos y cuando tocó la puerta, le abrió el tío, “pero lo noté raro y tenía una varilla en la mano, no sé para que la iba a utilizar o era por su seguridad.

Ella le preguntó por ellos y él le respondió que estaban bien, que el más pequeño se encontraba en casa y Jhoan Alexander no estaba, que muy seguramente se había ido a dormir dónde la tía Jhoana Carolina, quien reside en la casa contigua a la de ella. Como él es hermano de mi mamá, yo me confié y me regresé al billar a seguir tomando”, relató.

“Yo me acosté tranquila, porque mi hijo estaba durmiendo supuestamente donde mi hermana, que dicho sea de paso, no llegué a tocarle la puerta para verificar si era verdad que estaba allá, porque yo no le hablo a ella y según dijo a las autoridades no sintió nada. En la mañana, que aún estaba durmiendo y me fueron avisar que había un niño muerto en el patio del colegio, me levanté y fui hasta allá y constaté que era mi hijo. No supe dónde quedé”, declaró e irrumpió en llanto.

“Quieren es culparme a mí, pero como se les ocurre que yo misma voy a matar a mi propio hijo. Lo que es que en Curumaní toca que cuando llegue me van a poner vigilancia porque me tienen amenazada”, agregó al referirse a los comentarios que la señalan como responsable de la muerte por descuidar a su hijo.

El padre del niño

Jordy Rodríguez García compungido por el dolor que lo embargaba explicó que él no vivía con Lilibeth, que trabaja por Barrancabermeja, Santander, y que en diciembre pasado tuvo la oportunidad de ver a sus hijos.

“Me habían advertido que le quitara los niños a Lilibeth, porque no le estaba dando el cuidado posible, que los tenía abandonados y muy descuidados hasta el punto que salían sin camisa a la calle. No le presté atención a eso y volví a mi sitio de trabajo. Yo no le mandaba suficiente dinero, pero de vez en cuando les giraba, porque no era muy rentable; ella tiene otra pareja. Les pido a las autoridades que busque al culpable y le caiga todo el paso de la ley. Yo me enteré por parte de un familiar de mi familia, porque ella, ni nadie de sus familiares me habían informado nada de lo sucedido”, reveló.

No entregaron cadáver

En por lo menos en diez o quince días, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar entregará a los familiares el cuerpo de Jhoan Alexander Rodríguez Rodríguez, debido a todas los estudios que requieren las autoridades para esclarecer el crimen.

Varias muestras tomadas al niño fueron enviadas al laboratorio del Ministerio de Salud en Bucaramanga. Así mismo, varios de los familiares del menor que se encontraban en el torno del hogar, fueron sometidos a una serie de exámenes y pruebas de ADN, para establecer cualquier evidencia sobre la responsabilidad del vil asesinato que conmovió al país.

Fuerte discusión

Ayer, en las afueras de la morgue, los familiares paternos del niño le reclamaron airadamente a Lilibeth sobre el aparente descuido que terminó en tragedia.

Mientras tanto, la comunidad del municipio de Curumaní en medio de la indignación, espera con expectativa el cadáver del menor, porque ayer le tenían previsto un multitudinario sepelio y marchas de protesta pacífica con personas vestidas de blanco.

“Estamos a la espera de órdenes de capturas”: Policía

El comandante de la Policía Cesar, coronel Diego Hernán Rosero Giraldo, anunció que continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen, que existen algunas sindicaciones sobre el presunto homicida, pero que está a la espera de la expedición de las órdenes de captura para hacerlas efectivas.

Los investigadores de la Sijín, ya tienen varias evidencias con base en las declaraciones hechas a los familiares y de quienes estuvieron en ese torno el día del asesinato. Todas ellas han sido requeridas para conocer sus versiones.

Explicó que ya hay un dictamen de Medicina Legal y será la Fiscalía la encargada de pronunciarse al respecto.

Por Abdel Martínez Perez.